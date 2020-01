Pietro Galbusera in mostra a Palazzo del Commercio

En plain air è il titolo della personale al via dall’8 gennaio

Paesaggi e angoli della Brianza (e non solo) ritratti dal vivo

LECCO – Dall’8 al 22 gennaio il pittore Pietro Galbusera terrà una mostra personale dal titolo “En plain air” nella reception della sede di Confcommercio di Lecco, in piazza Garibaldi, 4. L’esposizione si potrà visitare con ingresso libero durante l’orario d’apertura degli uffici: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00; il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30.

L’opera di Pietro Galbusera potrebbe essere definita impressionista. Si tratta infatti di paesaggi e angoli ritratti dal vivo nella nostra bella Brianza e non solo: Pietro ha dipinto en plein air anche in Toscana, Puglia, Lampedusa, Francia. Si tratta sempre di lavori materici e dall’intenso cromatismo, in cui il pittore si confronta con la natura con l’obiettivo di coglierne la luce, l’atmosfera, la poetica: tutto ciò che solo dipingendo all’aria aperta si riesce a carpire. Ed è proprio questa sua “poesia descrittiva” che rende interessante il suo genere pittorico: i suoi quadri bisogna vederli e rivederli, analizzandone con la massima attenzione i vari passaggi tonali, l’impasto dei colori, le inquadrature, entrando così in sintonia con l’artista e la sua pittura. In questa mostra alla Confcommercio di Lecco il pittore presenta una serie di nevicate e di paesaggi estivi in Brianza, oltre a delle impressioni di Lecco e del Resegone e a dei campi di camomilla eseguiti in Puglia.

Pietro Galbusera è nato a Lecco, risiede e lavora ad Annone Brianza (Lecco). Ha frequentato corsi di disegno alla scuola Castellini a Como e presso lo studio del pittore Franco Torazza, che l’ha introdotto alla pittura di paesaggio en plein air. Ha allestito varie mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero e ha partecipato a concorsi ed estemporanee, ottenendo apprezzamenti di critica e di pubblico (www.pietrogalbusera.it).