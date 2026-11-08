Pinocchio compie 200 anni, a Olgiate una mostra tra volti, forme e voci

L’inaugurazione è in programma sabato 14 novembre con “Ri Giocchio”, una lettura scenica a cura di Stefano Panzeri

In biblioteca l’installazione artistica e sonora “Pinocchio: volti, forme e voci”

OLGIATE MOLGORA – Pinocchio torna protagonista a Olgiate Molgora con un percorso tra arte, illustrazione e narrazione. Dal 14 al 28 novembre la biblioteca comunale “Don G. Dozio” ospiterà “Pinocchio: volti, forme e voci”, un’installazione artistica e sonora dedicata al celebre burattino nato dalla fantasia di Carlo Collodi, in occasione del bicentenario della nascita dello scrittore.

L’iniziativa propone un viaggio attraverso le diverse interpretazioni del personaggio, affidate nel tempo a grandi illustratori. Le immagini prenderanno forma in un percorso artistico curato da Noemi Gadaleta, accompagnato dalla voce dell’attore Stefano Panzeri, che guiderà i visitatori alla scoperta di curiosità, aneddoti e particolari meno conosciuti del capolavoro di Collodi.

Ad arricchire l’esposizione sarà anche una mostra delle diverse edizioni de “Le avventure di Pinocchio” possedute dalla biblioteca comunale, per ripercorrere l’evoluzione editoriale e iconografica di uno dei libri più conosciuti della letteratura italiana.

L’inaugurazione è in programma sabato 14 novembre alle 16 con “Ri Giocchio”, una lettura scenica a cura di Stefano Panzeri, rivolta ai bambini dai 7 anni.

La mostra sarà aperta al pubblico negli spazi della biblioteca comunale di via Stazione 20, a ingresso libero, secondo gli orari di apertura del servizio: martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, mercoledì dalle 14 alle 18, giovedì dalle 10 alle 13, venerdì dalle 14 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca comunale di Olgiate Molgora con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese.