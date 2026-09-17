Poesia e musica alla Chiesetta di Sant’Egidio: arriva “Cronache del sollievo”

Domenica 20 settembre alle 16 l’appuntamento promosso dall’Associazione Insieme per Sant’Egidio

Spettacolo in versi e musica con Gian Maria Zapelli, Patrizia Tonsi e Massimo Orlando

LECCO – La poesia incontra la musica alla Chiesetta di Sant’Egidio, nella località lecchese di Bonacina, dove domenica 20 settembre sarà proposto lo spettacolo “Cronache del sollievo”. L’appuntamento, ospitato dall’Associazione Insieme per Sant’Egidio, è in programma alle 16.

Protagonisti saranno Gian Maria Zapelli e Patrizia Tonsi, impegnati nella lettura di una selezione di testi tratti dall’ultima silloge poetica di Zapelli, Cronache del Sollievo. Ad accompagnare le parole saranno gli interventi musicali di Massimo Orlando, eseguiti attraverso diversi tipi di flauto.

Al centro dello spettacolo c’è l’esperienza del sollievo, intesa come quel momento in cui qualcosa si conclude e lascia spazio a una sensazione di distensione e quiete. Parole e suoni si intrecceranno così per raccontare e restituire al pubblico la dimensione di quell’attimo, lasciando aperto il significato che può assumere per ciascuno.

Gian Maria Zapelli, scrittore e fotografo lecchese, ha una formazione in filosofia e psicologia clinica e ha avuto un percorso professionale alla guida di una società di counseling manageriale. È autore di otto raccolte poetiche, che hanno ottenuto premi e riconoscimenti, oltre a un romanzo e più di 20 saggi di psicologia dedicati alla conversazione interiore.

Per Patrizia Tonsi l’esperienza teatrale è iniziata nel 2005 con la compagnia “Dateci Solo un Momento”. Dal 2016 fa parte dell’associazione teatrale Ronzinante. Nel corso degli anni ha portato in scena numerosi copioni e ricevuto diversi premi. Dal 2009 è inoltre impegnata nei reading letterari, mentre dal 2020 scrive monologhi comici che porta negli spettacoli dal vivo.

La parte musicale sarà affidata a Massimo Orlando, che ha collaborato con diverse orchestre, tra cui la Filarmonica della Scala e l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Santa Cecilia. È stato Primo Flauto Basso Solista dell’Orchestra di Flauti “Zephyrus” e dal 2017 è Primo Flauto Solista dell’Orchestra Lirico-Sinfonica “ProMusica”. Ha partecipato all’incisione di 13 CD e ha pubblicato libri e articoli di carattere pedagogico e storico, oltre ad arrangiamenti per ensemble strumentali.

L’appuntamento di domenica proporrà quindi un incontro tra esperienze artistiche differenti, unite attorno alla par

ola poetica e al suono del flauto, in un pomeriggio dedicato al tema del sollievo e della quiete.