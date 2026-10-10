Premana Rivive l’Antico, questa mattina il taglio del nastro della 13^ edizione

La cerimonia inaugurale alle 8.30 con il presidente della Pro Loco Antonio Gianola e numerose autorità del territorio

La manifestazione prosegue anche domani, domenica 11 ottobre. La biglietteria sarà aperta dalle 8.30 alle 15.30, mentre le navette per i parcheggi di Casargo e Margno saranno operative fino alle 20

PREMANA – Taglio del nastro e via alla tredicesima edizione di Premana Rivive l’Antico. La manifestazione si è aperta ufficialmente questa mattina, sabato 10 ottobre, intorno alle 8.30, con la cerimonia inaugurale affidata al presidente della Pro Loco di Premana, Antonio Gianola. Al via una due giorni dedicata alla riscoperta del passato, con volontari, figuranti e i primi visitatori arrivati in Alta Valle.

Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario regionale Mauro Piazza, il consigliere regionale Giacomo Zamperini, la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, il provveditore agli Studi di Lecco Adamo Castelnuovo e il presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, Fabio Canepari. Presenti anche la sindaca di Premana Elide Codega, diversi amministratori locali, alcuni ex presidenti della Pro Loco e il parroco don Matteo Albani, che ha impartito la benedizione al termine della cerimonia.

Ad accompagnare i primi momenti della manifestazione è stato il canto dei coscritti di Premana, che ha fatto da colonna sonora all’avvio del percorso attraverso il paese. L’itinerario si sviluppa per oltre due chilometri e mezzo: dalla zona industriale di Giabbio segue la mulattiera che conduce a Premana, per poi addentrarsi nel centro storico.

La manifestazione prosegue anche domenica 11 ottobre. La biglietteria oggi sarà aperta fino alle 16, mentre domani sarà possibile acquistare i biglietti dalle 8.30 alle 15.30. Per raggiungere i parcheggi predisposti nei comuni di Casargo e Margno e fare ritorno alle proprie auto, saranno disponibili le navette, operative fino alle 20 in entrambe le giornate.

Il biglietto d’ingresso costa 12 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi fino a 13 anni. L’accesso è gratuito per i bambini fino a 6 anni. Nel prezzo sono compresi anche l’ingresso al Museo Etnografico di Premana e l’accesso gratuito alle due installazioni realizzate nell’ambito del progetto Premana Ascolta.

La tredicesima edizione di Premana Rivive l’Antico si conferma così un appuntamento dedicato alla valorizzazione della storia e delle tradizioni locali, con un percorso che attraversa il paese e accompagna i visitatori alla scoperta del patrimonio culturale premanese.