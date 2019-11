Premiazioni e spettacolo comico per la chiusura del festival di teatro Città di Merate

Appuntamento sabato sera all’Auditorium del Comune con il duo comico Dalfiume Dondarini

Ieri è andato in scena l’ultimo spettacolo in concorso al Festival: sabato prossimo le premiazioni

MERATE – La domenica di pioggia non ha fermato il numeroso pubblico accorso per assistere allo spettacolo “Bon Mariage”, ultimo spettacolo in concorso al Festival Nazionale di Teatro “Città di Merate”.

E le aspettative non sono assolutamente rimaste deluse. Le attrici e gli attori di Teatro Impiria di Verona diretti da Andrea Castelletti e Laura Murari hanno letteralmente trasportato lo spettatore al tempo dei Lumi di fine ‘700, anche grazie ad una scelta scenografica e costumistica di gran rilievo.

Un “Bon Mariage” da applausi

Benché la tematica dello spettacolo, ovvero la vita matrimoniale con tutte le sue gioie e i suoi dolori, fosse affrontata con l’ausilio di un linguaggio forbito e citazioni dotte, la compagnia veronese ha catturato il pubblico facendolo sorridere, riflettere e divertire, senza mai cedere né sul ritmo né sulla pulizia recitativa. Molto apprezzata la prova di Michele Vigilante, il protagonista maschile, chiamato a indossare i panni del filosofo Batteux, così abile nel destreggiarsi tra presunte amanti, moglie e figlia. Nulla da eccepire però anche su tutto il resto del cast formato da Chiara Rigo (la seducente Vigée), Alessia Antinori (la disillusa moglie), dalle giovani Elena Perego e Valentina Stevan (la figlia e la sua migliore amica) e Gherardi Coltri (l’esilarante Parraunet). Nella regia di Andrea Castelletti e di Laura Murari, è stata ben riconoscibile la ricercatezza del ritmo, dei movimenti e anche dell’espressività degli attori.

Sabato 30 le premiazioni precedute dallo spettacolo del duo Dalfiume Dondarini

Ora non resta che attendere sabato 30 novembre per chiudere la quarta edizione di questo Festival. Alle 21, sul palco dell’Auditorium Comunale di Piazza degli Eroi, saranno ospiti i due comici bolognesi Davide Dalfiume e Marco Dondarini che regaleranno una serata di risate e divertimento.

Lanciati da Zelig e finalisti di “Eccezionale veramente” i due rappresentano un duo comico di sicuro successo, nato per una fortunata casualità nel 2014. Durante una carrellata di comici, Marco Dondarini e Davide Dalfiume si trovano infatti insieme sul palco per un errore di scaletta. Iniziano a improvvisare ricevendo applausi e grande apprezzamento dal pubblico. Immediatamente un autore televisivo di Zelig, vedendone le potenzialità, li chiama per la trasmissione Zelig 1. Nasce così il duo Dondarini – Dalfiume.

Sei premi in palio

Al termine dell’esibizione dei due comici seguirà la premiazione degli spettacoli in concorso che si aggiudicheranno i premi come: Miglior Spettacolo, Miglior Regia, Miglior Attore, Miglior Attrice, Miglior Spettacolo Giuria Studenti del Liceo Agnesi e Maggior Gradimento del Pubblico.

Per gli abbonati lo spettacolo è incluso nell’abbonamento, mentre tutti gli altri si consiglia vivamente di prenotare i propri posti, chiamando, inviando SMS o Whatsapp al 335 5254536, info@ronzinante.org