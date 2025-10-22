Premio Letterario Alessandro Manzoni: il 25 ottobre la serata finale

Balzano, Cassano e Marasco in corsa per la vittoria

L’incontro si terrà alle 17 in Sala don Ticozzi

LECCO – La vincitrice o il vincitore dell’edizione 2025 del Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni – Città di Lecco al Romanzo Storico, organizzato da 50&Più Lecco, si conoscerà sabato 25 ottobre. A contendersi il successo saranno Marco Balzano con Bambino (Einaudi), Erica Cassano con La grande sete (Garzanti) e Wanda Marasco con Di spalle a questo mondo (Neri Pozza).

L’appuntamento è fissato per le ore 17 nella sala don Ticozzi di via Ongania a Lecco, e non più presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi, come inizialmente annunciato. “Il cambio di location si è reso necessario a causa dell’elevato numero di prenotazioni ricevute nelle ultime settimane” spiegano gli organizzatori.

Durante la serata si svolgerà lo spoglio delle schede dei 135 lettori che compongono la Giuria Popolare, alla presenza del notaio Federica Croce.

I giurati, chiamati a votare uno dei finalisti selezionati dalla Giuria Tecnica, composta dal presidente Ermanno Paccagnini e da Sara Chiappori, Mattia Conti, Stefano Motta e Mauro Novelli, sono stati individuati su segnalazione delle librerie Cattaneo, Libraccio e Volante di Lecco, Cattaneo di Oggiono, Aquilario di Mandello, Perego Libri di Barzanò e La Torre di Merate, oltre che dei Gruppi di Lettura di 19 Comuni (Abbadia, Airuno, Barzago, Barzio, Bulciago, Cassago, Colle Brianza, Costa Masnaga, Esino Lario, Garlate, Lecco, Lomagna, Mandello, Olgiate Molgora, Oggiono, Sirone, Suello, Valmadrera e Vercurago), con il supporto del Sistema Bibliotecario Lecchese.

Nel corso della serata di sabato 25 ottobre, Marco Balzano, Erica Cassano e Wanda Marasco saranno introdotti dal presidente Ermanno Paccagnini e dialogheranno sul palco della sala don Ticozzi con il giurato Stefano Motta.

Il Premio Manzoni al Romanzo Storico è organizzato dall’Associazione 50&Più Lecco, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco, con il contributo di Acinque (main sponsor) e della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Nei giorni scorsi è stata annunciata la vincitrice del Premio Manzoni alla Carriera: il 28 novembre, alle ore 21, presso la Casa dell’Economia di via Tonale, il riconoscimento 2025 sarà conferito a Elisabetta Sgarbi.

L’ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria sul sito www.leggermente.com.