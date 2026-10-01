Premio Manzoni 2026, sabato 10 ottobre la finale: tre romanzi in gara

Sabato 10 ottobre alle 17 la cerimonia conclusiva in Sala Ticozzi

In gara Calaciura, Marangoni e Ventre

LECCO – È tutto pronto a Lecco per la finale della ventiduesima edizione del Premio Letterario Manzoni al Romanzo Storico. La cerimonia conclusiva è in programma sabato 10 ottobre alle 17 alla Sala Ticozzi di via Ongania, con ingresso libero e possibilità di prenotazione sul sito di Leggermente.

A contendersi il riconoscimento saranno tre romanzi: “L’ammiraglio” di Giosuè Calaciura, pubblicato da Sellerio, “L’imperdibile” di Eleonora Marangoni per Feltrinelli e “Stella randagia” di Piera Ventre, edito da NN Editore.

Il Premio è organizzato dall’Associazione 50&Più Lecco, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco, con il contributo di Acinque, main sponsor, e della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Dopo i saluti istituzionali, sarà Ermanno Paccagnini, presidente della Giuria Tecnica del Premio, a introdurre i tre finalisti. Gli autori saranno quindi protagonisti di un confronto con Mattia Conti, componente della Giuria Tecnica.

Il momento decisivo della serata sarà lo spoglio dei voti della Giuria Popolare, composta quest’anno da 165 lettori. Sono stati indicati dalle librerie Cattaneo, Libraccio e Volante di Lecco, Cattaneo di Oggiono, Aquilario di Mandello, Perego Libri di Barzanò e La Torre di Merate, oltre che dai Gruppi di Lettura di 25 Comuni del territorio.

La giuria coinvolge infatti lettori di Abbadia, Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Bulciago, Cassago, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Esino Lario, Garlate, La Valletta, Lecco, Lomagna, Merate, Monticello, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Sirone, Suello, Valmadrera e Vercurago, con il supporto del Sistema Bibliotecario Lecchese.

Come da tradizione, lo spoglio e il conteggio delle schede si svolgeranno direttamente durante la serata e saranno coordinati dal notaio Federica Croce. Sarà quindi il voto dei lettori, insieme al percorso della Giuria Tecnica, a determinare il vincitore dell’edizione 2026.

I tre romanzi finalisti

“L’ammiraglio” di Giosuè Calaciura porta al centro della narrazione la figura di Cristoforo Colombo, personaggio storico controverso, raccontato attraverso una traversata epica e visionaria. Il romanzo affronta il tema della conquista delle Americhe e delle sue conseguenze, mettendo in relazione la vicenda storica con una riflessione sulla violenza, sulla giustizia e sulle illusioni di un mondo migliore.

Con “L’imperdibile”, Eleonora Marangoni racconta invece la storia di Walter Hunt, inventore dell’Ottocento originario di una provincia americana che arriva a New York con una piccola valigia e una filatrice da lino, primo brevetto di una lunga carriera. La vicenda di un genio dimenticato diventa anche una riflessione sul successo, sul fallimento e sulla realizzazione personale.

Infine, “Stella randagia” di Piera Ventre conduce il lettore nella Napoli del 1909. La protagonista Esterina lascia il Friuli per lavorare presso una famiglia nobile e si trova a occuparsi di Malvina, una bambina fragile e segregata in casa, ma dotata di una personalità vivace e particolare. Sullo sfondo, la Napoli della belle époque, tra progresso, superstizione, sedute spiritiche e salotti letterari.

Tre storie molto diverse, ambientate in epoche e contesti differenti, che si contenderanno il voto dei 165 lettori della Giuria Popolare nella serata finale del Premio Manzoni al Romanzo Storico 2026.

L’appuntamento è dunque per sabato 10 ottobre alle 17 alla Sala Ticozzi di Lecco. L’ingresso è libero; per partecipare è possibile prenotarsi sul sito www.leggermente.com.