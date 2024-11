LIVE dalle ore 21 – Premio Manzoni alla Carriera a Corrado Augias

La cerimona di consegna del premio alla carriera al giornalista e conduttore televisivo Corrado Augias

LECCO – E’ tutto pronto per la cerimonia di consegna del Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni Città di Lecco alla Carriera al giornalista e scrittore Corrado Augias. L’evento si terrà questa sera, giovedì 28 novembre, alle ore 21 presso l’Auditorium della Camera di Commercio di via Tonale.

Per anni collaboratore di Repubblica, Augias vanta una lunga esperienza in Rai con programmi come ‘Telefono Giallo’, ‘Enigma’, ‘Storie vere’, ‘Città segrete’, ‘Rebus’ e molti altri. Attualmente lavora per La7 dove conduce la trasmissione ‘La Torre di Babele’. Come scrittore ha spaziato in diversi ambiti: dal giallo ai saggi senza dimenticare i testi teatrali e molti volumi dedicati i testi teatrali e molti volumi dedicati al Cristianesimo.

Sold out la serata, organizzata dall’Associazione 50&Più di Confcommercio Lecco con il supporto di Comune di Lecco, Centro Nazionale Studi Manzoniani e Assocultura Confcommercio Lecco e quello del main sponsor Acinque. Per consentire a tutti coloro che non sono riusciti a prenotarsi di seguire comunque l’evento, su LeccoNotizie.com sarà disponibile la diretta streaming a partire dalle ore 21.