Premio Manzoni alla Carriera: cresce l’attesa per l’arrivo a Lecco di Robert Harris

La consegna sabato 7 novembre (ore 21) all’auditorium della Camera di Commercio

L’ingresso all’evento culturale lecchese dell’anno è libero (fino a esaurimento posti) ma con prenotazione

LECCO – C’è grande attesa per l’arrivo a Lecco di Robert Harris. Il famoso scrittore inglese (autore di best seller come “Fatherland”, “Enigma”, “L’ufficiale e la spia” e “Conclave”) sarà in città sabato 7 novembre per ricevere il prestigioso Premio Letterario Manzoni alla Carriera. Il grande romanziere – maestro nell’esplorare la storia e capace di unire ricostruzione rigorosa, immaginazione e suspense – è stato infatti scelto come vincitore dell’edizione 2026 dal presidente di 50&Più Lecco, Eugenio Milani e dalla Giuria Tecnica del Premio.

L’appuntamento è fissato per le ore 21 presso l’auditorium della Camera di Commercio Como-Lecco di via Tonale a Lecco. Un’occasione da non perdere per i lecchesi, e non solo per loro, visto che Harris ha appena pubblicato il suo ultimo libro “Agrippa” (Mondadori) e che in Italia ha previsto soltanto due appuntamenti: il 6 novembre a Roma e il 7 novembre proprio a Lecco. L’ingresso all’evento culturale lecchese dell’anno è libero (fino a esaurimento posti): le prenotazioni vanno effettuate sul sito www.leggermente.com.

Durante la serata Harris dialogherà con Ermanno Paccagnini e Stefano Motta, rispettivamente presidente e componente della Giuria Tecnica del Premio Manzoni. Al termine è prevista la consegna della apposita targa commemorativa che annualmente viene conferita a una personalità che “ha in modo visibile perseguito e rappresentato ideali di alto impegno culturale e civile”.

Il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni Città di Lecco è organizzato fin dal 2008 dall’Associazione 50&Più Lecco, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco, con il contributo di Acinque (main sponsor) e della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Chi è il vincitore del Premio Manzoni alla Carriera 2026

Robert Harris, classe 1957, laureato alla Cambridge University, è stato giornalista alla Bbc e uno dei più noti commentatori dell’”Observer” e del “Sunday Times”. Nel 1992 ha esordito come scrittore con il romanzo “Fatherland”, cui hanno fatto seguito numerose altre opere tra cui: “Enigma” (1996); “Pompei” (2003); la trilogia sull’antica Roma “Imperium” (2006), “Conspirata“ (2010) e “Dictator” (2015); “Il Ghostwriter” (2007), da cui è stato tratto il celebre film diretto da Roman Polanski “L’uomo nell’ombra”; “L’ufficiale e la spia”, anch’esso adattato per il grande schermo sempre con la regia di Polanski; “Conclave” (2016), da cui è stato tratto il film omonimo diretto da Edward Berger con Ralph Fiennes, premiato agli Oscar proprio per la sceneggiatura ispirata al lavoro di Harris. L’ultima fatica, uscita in Italia in data 27 ottobre, è il romanzo storico ”Agrippa”, che racconta la vita e le gesta del famoso comandante romano Marco Vipsanio Agrippa, forse figlio illegittimo di Giulio Cesare e amico fraterno di Ottaviano Augusto.

Albo d’oro del Premio Manzoni alla Carriera

2008 – Umberto Eco

2009 – Ermanno Olmi

2010 – Luca Ronconi

2011 – Mario Botta

2012 – Emanuele Severino

2013 – Paolo Conte

2014 – Giulia Maria Mozzoni Crespi

2015 – Luis Sepulveda

2016 – Dacia Maraini

2017 – Valerio Massimo Manfredi

2018 – Fabrizio De André (alla presenza di Dori Ghezzi)

2019 – Carlo Lucarelli

2020 – non assegnato

2021 – Claudio Magris

2022 – Liliana Cavani

2023 – Alessandro Barbero

2024 – Corrado Augias

2025 – Elisabetta Sgarbi

2026 – Robert Harris