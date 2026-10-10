Premio Manzoni Romanzo Storico 2026, trionfa Piera Ventre con “Stella randagia”

La proclamazione oggi in Sala Ticozzi a Lecco. Secondo posto per Eleonora Marangoni, terzo Giosuè Calaciura. A decidere i 165 lettori della giuria popolare

Tre romanzi, tre epoche e tre modi di raccontare la storia, tra conquiste, invenzioni e destini ai margini. A ritirare il premio dell’autrice, collegata da remoto, l’editor Serena Daniele

LECCO – È Piera Ventre, con il romanzo Stella randagia (NN Editore), la vincitrice del Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni – Città di Lecco al Romanzo Storico 2026. La scrittrice si è aggiudicata la ventiduesima edizione del riconoscimento conquistando 94 voti sui 165 espressi dalla giuria popolare, precedendo Eleonora Marangoni, seconda con “L’imperdibile” (Feltrinelli) e 42 preferenze, e Giosuè Calaciura, terzo con “L’ammiraglio” (Sellerio) e 28 voti. Una scheda è risultata nulla.

Il verdetto è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre, al termine della cerimonia ospitata nella Sala Don Ticozzi di Lecco, dove lettori, scrittori e rappresentanti del mondo culturale e istituzionale si sono ritrovati per uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno letterario lecchese. Il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni – Città di Lecco è promosso dall’Associazione 50&Più Lecco, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco, con il contributo di Acinque, main sponsor della manifestazione, e della Camera di Commercio di Como-Lecco.

A decretare il successo di Ventre sono stati proprio i lettori, protagonisti di un premio che affida alla giuria tecnica il compito di scegliere i tre finalisti e a quella popolare l’ultima parola. Lo spoglio delle schede, coordinato dal notaio Federica Croce, è avvenuto durante l’incontro, accompagnando il dialogo con gli autori e rendendo la proclamazione il momento conclusivo di un pomeriggio ricco di riflessioni.

Già dai primi cinquanta voti scrutinati Stella randagia aveva mostrato un netto vantaggio, con 26 preferenze contro le 16 di Marangoni e le 7 di Calaciura. Un distacco cresciuto ulteriormente a quota cento, quando i voti per Ventre erano saliti a 59, per poi consolidarsi nel risultato definitivo. Piera Ventre ha seguito l’intera cerimonia in collegamento video, impossibilitata a raggiungere Lecco. A rappresentarla in sala è stata Serena Daniele, editor di NN Editore, che ha ritirato la targa consegnata dal presidente di 50&Più Lecco Eugenio Milani.

Visibilmente emozionata, Daniele ha commentato: “Sono commossa perché ho amato tantissimo questo libro”, esprimendo la soddisfazione di aver contribuito a trasmettere ai lettori la bellezza di un’impresa intellettuale condivisa con l’autrice.

Tre romanzi lontani nel tempo, uniti dal viaggio e dalla ricerca di sé

Tre mondi apparentemente inconciliabili: l’oceano attraversato dalle caravelle di Cristoforo Colombo, l’America ottocentesca delle invenzioni e delle occasioni mancate, la Napoli d’inizio Novecento sospesa tra superstizione, splendore e inquietudine. A tenerli insieme, però, è emerso un filo comune. Il viaggio, innanzitutto. Ma anche la solitudine, il confronto con la diversità e il tentativo di trovare il proprio posto in un mondo che cambia.

A sottolinearlo è stato il presidente della giuria tecnica, Ermanno Paccagnini, che ha spiegato come la selezione sia stata guidata prima di tutto dal valore letterario delle opere. Non semplicemente ricostruzioni storiche ben documentate, ma romanzi nei quali la scelta stilistica diventa parte integrante del racconto. “Sono libri che stilisticamente funzionano”, ha osservato Paccagnini, evidenziando come la scrittura sappia dare forza alla materia storica. Tre opere ambientate in secoli differenti, il Quattrocento, l’Ottocento e il Novecento, ma accomunate da personaggi che, ciascuno a proprio modo, possono essere considerati migranti.

Colombo attraversa l’oceano cercando una rotta verso le Indie, Walter Hunt lascia il proprio mondo per inseguire le possibilità offerte da New York, Esterina abbandona il Friuli per raggiungere Napoli. E persino gli autori, nel loro lavoro di ricerca, finiscono per compiere un viaggio alla scoperta di vite e luoghi lontani.

Un intreccio che ha preso forma nel dialogo condotto dallo scrittore e giurato Mattia Conti, capace di mettere in relazione i tre libri senza cancellarne le differenze.

“Stella randagia”, la Napoli di Piera Ventre tra luce e oscurità

È una Napoli affascinante e contraddittoria quella raccontata da Piera Ventre, città nella quale approda Esterina, giovane friulana chiamata a lavorare presso una famiglia aristocratica. Qui incontra Malvina, una bambina tenuta lontana dagli altri perché considerata diversa, circondata da segreti e presenze che sembrano sfuggire a ogni spiegazione razionale.

Tra le due nasce un legame inatteso, mentre sullo sfondo si avvicina il passaggio della cometa di Halley del 1910, interpretato da molti come un presagio di sventura. La vicenda privata si intreccia così alle paure collettive di un’epoca che guarda al futuro con speranza e inquietudine. Proprio dalla cometa, ha raccontato Ventre durante il collegamento, è nata l’idea del romanzo.

L’autrice si era imbattuta in una notizia relativa al panico provocato dal passaggio dell’astro nel 1910, alimentato da interpretazioni allarmistiche delle dichiarazioni dell’astronomo Camille Flammarion. Una vicenda che l’aveva colpita soprattutto per il ruolo avuto dall’informazione nella diffusione della paura. A rendere ancora più significativa quella scoperta era stato il periodo in cui aveva iniziato a scrivere, all’uscita dall’emergenza Covid. Il comportamento delle persone di oltre un secolo prima le era sembrato improvvisamente vicino a quello della società contemporanea. “Credo che poi il passato in realtà a questo serva, a far risuonare qualcosa, anche se poi non impariamo mai niente da esso”, ha osservato la scrittrice, riflettendo sulla capacità della letteratura di individuare nella storia dinamiche che continuano a ripetersi.

Da qui la scelta di Napoli, con i suoi contrasti tra meraviglia e miseria, realtà e soprannaturale, e una scrittura nella quale italiano, dialetto, registri fiabeschi e voci differenti convivono. “Io ho proprio questa ossessione per il doppio”, ha spiegato Ventre, riferendosi a uno dei motivi ricorrenti della sua produzione. Una dualità che in Stella randagia attraversa ogni elemento: luce e buio, meraviglia e orrore, le due identità di Ester ed Esterina e persino le diverse anime della città.

Ma è soprattutto il rapporto tra Esterina e Malvina a custodire uno dei significati più profondi della storia. “Questo è un romanzo anche sulla diversità”, ha sottolineato la scrittrice, spiegando come le due protagoniste riescano a riconoscersi proprio attraverso le rispettive fragilità. La solitudine, nella sua lettura, non è necessariamente una condanna. Può diventare lo spazio dal quale osservare meglio se stessi e comprendere gli altri, fino ad accoglierne differenze e imperfezioni. “Della solitudine si parla troppo poco, in realtà – ha osservato Ventre -. Io, per esempio, sono una di quelle persone che a volte si sente sola in mezzo alla gente in modo involontario. Non è neanche una questione di sofferenza, è una questione di sentire”.

Un tema che ha trovato particolare risonanza durante l’incontro, diventando uno dei punti di contatto con gli altri due romanzi finalisti.

“L’ammiraglio”, Giosuè Calaciura racconta la ferocia dietro la scoperta

Dalla Napoli del primo Novecento il pubblico si è ritrovato idealmente in mezzo all’Atlantico, sulle navi che nel 1492 accompagnarono Cristoforo Colombo verso un mondo sconosciuto.

Con “L’ammiraglio”, Giosuè Calaciura ribalta la prospettiva tradizionale della scoperta dell’America. Il suo non è soltanto il racconto di una straordinaria impresa marinara, ma anche quello delle violenze che ne seguirono, affidato a una voce collettiva capace di restituire paure, speranze e responsabilità di chi partecipò alla traversata.

Lo scrittore ha raccontato come all’origine del romanzo ci fosse soprattutto il desiderio di tornare al mare attraverso la letteratura, recuperando un rapporto profondissimo con l’elemento marino maturato negli anni trascorsi a Palermo.

La scrittura, però, lo ha portato altrove. “Volevo scrivere un libro di viaggi, di libertà, di aria nelle pagine, di vento nelle mie pagine”, ha spiegato. Un proposito che si è progressivamente scontrato con la durezza delle testimonianze storiche sulla conquista e sulla colonizzazione. Calaciura ha descritto la sensazione di trovarsi davanti a una storia terribilmente attuale, nella quale la violenza e la sopraffazione continuano a riproporsi sotto forme differenti.

“Ho scoperto la claustrofobia della storia che si ripete. Noi non riusciamo mai a uscire dalla Storia”, ha osservato, spiegando come proprio questa consapevolezza lo avesse portato, durante la stesura, a valutare perfino l’ipotesi di interrompere il lavoro.

Tra le immagini più forti richiamate durante il dialogo, quella di un bambino indigeno sottratto alla propria terra, portato a bordo di una nave e trasformato secondo i canoni europei, fino a perdere agli occhi di Colombo quell’alterità che inizialmente lo aveva affascinato.

Una vicenda attraverso la quale lo scrittore ha riflettuto sul rapporto tra potere e diversità, sul tentativo di cancellare ciò che non corrisponde ai propri modelli culturali. Anche in questo romanzo torna la solitudine. Quella degli uomini dispersi nell’immensità dell’oceano, ma anche quella di chi rimane senza voce nella storia raccontata dai vincitori.

Per Calaciura, tuttavia, prima ancora della trama viene la lingua, elemento inscindibile dal racconto. “Prima della storia c’è la lingua“, ha affermato, rivendicando una scrittura nella quale musicalità, immaginazione e ricerca storica si alimentano reciprocamente.

“L’imperdibile”, il genio dimenticato che mette in discussione il successo

Se Colombo è entrato nella storia come uno dei personaggi più celebri e controversi, Walter Hunt sembra aver compiuto il percorso opposto: ha contribuito a inventare oggetti destinati a entrare nella quotidianità di milioni di persone, senza riuscire a conquistare una fama proporzionata al proprio ingegno.

È questa figura paradossale a occupare il centro de “L’imperdibile” di Eleonora Marangoni, che ricostruisce la vita dell’inventore americano dell’Ottocento intrecciandola al proprio viaggio sulle sue tracce. Dalla spilla da balia alla macchina da cucire, Hunt attraversa un’America in piena trasformazione, animato da intuizioni brillanti ma incapace di trasformarle stabilmente in ricchezza.

A incuriosire Marangoni era stata proprio una piccola spilla da balia, incontrata sfogliando una raccolta di oggetti di design. Un oggetto semplice, rimasto pressoché immutato nel tempo, dietro il quale si nascondeva una vicenda sorprendente.

L’autrice ha raccontato di essersi appassionata progressivamente a quell’uomo, capace di accumulare invenzioni e fallimenti fino a trasformarsi in una sorta di antieroe del sogno americano. Per ricostruirne la vita si è recata negli Stati Uniti nel 2022, insieme alla famiglia e mentre era incinta, scoprendo quanto poco fosse rimasto della memoria di Hunt persino nei luoghi in cui aveva vissuto.

Proprio questo oblio è diventato una delle chiavi del libro. In una società che misura il valore individuale attraverso il successo economico, Hunt appare quasi come un’anomalia: un uomo che continua a inventare nonostante tutto, senza riuscire a capitalizzare davvero il proprio talento.

“Tu puoi pure risultare un genio, ma se non monetizzi sei colpevole“, ha osservato Marangoni, riflettendo sul giudizio riservato dalla società americana a quell’inventore dimenticato. “Lui però è l’opposto proprio del sogno dell’America, cioè è l’America che però non ce la fa”, ha raccontato Marangoni. Da qui una domanda che attraversa tutto il romanzo: che cosa significa davvero avere successo? E fino a che punto una vita apparentemente costellata di sconfitte può essere considerata un fallimento?

Anche per Marangoni il tema della solitudine è centrale. Hunt vive circondato da una famiglia numerosa, ma rimane spesso solo di fronte alle proprie idee, in un silenzio creativo che la scrittrice ha riconosciuto vicino all’esperienza di chi dedica la vita alla letteratura.

“È un romanzo sul silenzio, proprio sul silenzio dell’inseguire un’idea, di uno smontare e rimontare”, ha spiegato, soffermandosi sull’isolamento necessario al lavoro dell’inventore. Un’esperienza che accomuna Hunt agli stessi scrittori: “Ci siamo scelti un mestiere dove devi stare da solo”, ha osservato Marangoni, definendo gli autori “degli esperti di solitudine”.

La giuria popolare, il cuore del Premio Manzoni

A rendere particolare il Premio Manzoni è proprio il coinvolgimento diretto dei lettori. Quest’anno sono stati 165 i componenti della giuria popolare, individuati grazie alla collaborazione con le librerie del territorio e con i gruppi di lettura di 25 Comuni lecchesi, sostenuti dal Sistema Bibliotecario Lecchese.

Le opere finaliste erano state individuate dalla giuria tecnica composta da Ermanno Paccagnini, Sara Chiappori, Mattia Conti, Stefano Motta e Mauro Novelli. A raccogliere il testimone nell’albo d’oro del premio è dunque Piera Ventre, dopo la vittoria di Marco Balzano nel 2025 con Bambino.

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato anche un elemento significativo: numerosi giurati hanno accompagnato le schede con riflessioni personali sui romanzi, osservazioni che gli organizzatori si sono impegnati a trasmettere agli scrittori.

Un segnale di partecipazione che va oltre la semplice preferenza e testimonia la vitalità di una manifestazione capace di costruire relazioni intorno ai libri.

Le istituzioni: “La cultura è una qualità del nostro territorio”

Ad aprire la cerimonia, condotta da Marco Magistretti, sono stati i saluti dei rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori.

Il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati, ha richiamato il valore della lettura come strumento di libertà e di formazione del pensiero: “La lettura ti travolge, ti trascina, ti apre la mente”, ha affermato, sottolineando quanto sia importante coltivare uno spirito critico, soprattutto in una società nella quale social network e algoritmi incidono sempre più sulla formazione delle opinioni. “Chi legge ha lo spirito critico e se tu hai lo spirito critico riesci a contrapporti a quelli che sono gli algoritmi, un’imposizione di idee“, ha aggiunto, sottolineando quanto sia importante confrontarsi anche con pensieri differenti dai propri.

L’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Lecco, Cinzia Bettega, ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, rimarcando il valore del premio per l’intero territorio provinciale e la sua capacità di avvicinare generazioni differenti alla lettura. Particolare attenzione è stata riservata al lavoro delle biblioteche e dei gruppi di lettura, luoghi nei quali l’esperienza individuale del libro diventa occasione di incontro e socialità.

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza ha invece evidenziato il ruolo di Confcommercio nella promozione culturale, ricordando come la qualità di un territorio non dipenda soltanto dalle sue bellezze paesaggistiche o dalle opportunità economiche, ma anche dalla ricchezza delle proposte culturali, riconoscendo nell’attività portata avanti dagli organizzatori un contributo importante alla vita della città. “Dobbiamo dire che è un gesto di grande umanità quello di chi ancora legge. E dobbiamo dire un gesto di grande umanità a chi ancora scrive”, ha aggiunto Piazza, invitando a non considerare scontata la possibilità di incontrare autori capaci di raccontare il mondo attraverso la letteratura.

A confermare il sostegno del main sponsor Acinque Energia è intervenuto il presidente Stefano Simonetti, che ha ribadito la volontà di continuare ad affiancare le iniziative capaci di alimentare la vitalità culturale locale. “La forma di energia più importante, più forte e più pura è quella della cultura”, ha dichiarato, richiamando l’impegno dell’azienda nei confronti della comunità.

A chiudere gli interventi istituzionali è stato Eugenio Milani, presidente di 50&Più Lecco, che ha ricordato il significato profondo di un riconoscimento legato al nome di Alessandro Manzoni. La ricerca della giustizia, la critica al potere e la libertà individuale sono alcuni dei valori universali che, secondo Milani, continuano a rendere attuale l’eredità dello scrittore lecchese.

Il presidente ha espresso in particolare l’orgoglio per una manifestazione giunta alla ventiduesima edizione e capace di unire “la competenza letteraria e accademica della giuria tecnica” alla passione dei lettori, ribadendo la necessità di continuare a investire nella cultura e nel dialogo tra generazioni.

Dopo il Romanzo Storico, Lecco attende Robert Harris

Con la proclamazione di Piera Ventre si chiude dunque un’edizione del Premio Manzoni che ha portato a Lecco tre interpretazioni profondamente diverse del romanzo storico, dimostrando come la letteratura possa interrogare il passato per parlare del presente.

Dalla violenza della conquista raccontata da Calaciura alle contraddizioni del progresso messe in luce da Marangoni, fino alla Napoli di Ventre, attraversata da paure collettive e fragilità individuali, le tre opere hanno restituito il ritratto di un’umanità che continua a cercare risposte, appartenenza e libertà.

Il prossimo appuntamento con il Premio Manzoni è fissato per sabato 7 novembre, quando a Lecco sarà conferito il riconoscimento alla Carriera 2026 allo scrittore britannico Robert Harris, altro protagonista di una letteratura capace di attraversare epoche e avvenimenti storici.

Intanto, dalla Sala Ticozzi, il nome che entra nell’albo d’oro è quello di Piera Ventre. A scegliere Stella randagia sono stati i lettori, premiando una storia nella quale la diversità non è soltanto motivo di esclusione, ma può diventare il punto di partenza per riconoscersi nell’altro.