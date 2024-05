Premio Morlotti Imbersago: il 19 la premiazione dei vincitori

Il premio, intitolato al grande pittore Ennio Morlotti, è giunto alla 18esima edizione

Ben 113 i partecipanti, tra cui sono stati selezionati i 24 finalisti: domenica 19 la proclamazione dei vincitori

IMBERSAGO – Appuntamento da non perdere con l’arte domenica 19 maggio quando in sala consiliare verranno annunciati i giovani vincitori del Premio Morlotti – Imbersago, prestigioso riconoscimento riservato agli artisti under 35 che annovera anche un premio speciale alla carriera.

Promosso dal 1996 per omaggiare il grande pittore Ennio Morlotti, che dalla fine degli anni ‘60 a Imbersago veniva periodicamente a vivere e lavorare, il premio, in un primo tempo annuale e ora biennale, è arrivato alla 18esima edizione, rappresentando per il Comune di Imbersago una sorta di “miracolo” organizzativo, sia per i risultati raggiunti sia per il livello dei giovani artisti che negli anni vi hanno partecipato.

Anche l’edizione 2024 si contraddistingue per un invito tematico specifico, ovvero quello del corpo umano, inteso nel senso di un richiamo agli aspetti fisici, spirituali, metaforici e/o simbolici delle fattezze degli uomini e delle donne. L’obiettivo è trattare questi aspetti nella più ampia libertà di soggetto e d’immaginazione, al fine di incoraggiare giovani e giovanissimi pittori di talento a riflettere con il loro lavoro su questo tema e a interpretarlo con spirito di autonomia e di ricerca. Tenendo conto, inoltre, che corpo umano vuol dire anche dimensione interiore, sintesi e specchio di relazioni tra la persona e il mondo, nelle innumerevoli declinazioni e potenzialità della fantasticazione lirica e della riflessione etica.

Sono ben 113 i giovani artisti, provenienti dalle Accademie di tutta Italia e non solo, che si sono cimentati con questo tema, decidendo di partecipare, con una propria opera, al premio.

Di questi sono stati selezionati ventiquattro le cui opere esposte a Imbersago. Si tratta di Miriam Abbate, Giulia Aversente, Francesca Biancalana, Paolo Caldarella, Roberta Candy, Giulia Caponetto, Mario Castiglioni, Rachele Cicerchia,Nicola Cioglia, Ilaria Costaglia, Gioia D’Ostilio, Luigi Di Fabio, Giulia Di Pasquale, Giuseppe Fittipaldi, Jaya Martinelli, Giulia Macculi, Gianpaolo Parilla, Daniele Poli, Erika Puccianti, Giotto Riva, Giulia Santambrogio, Miharu Seta, Yangyang Wu e Lucrezia Zaffarano.

La mostra sarà aperta domenica 19 maggio dall’inaugurazione fino alle 18, con pausa dalle 13 alle 15 e domenica 16 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Possibili altre date di apertura verranno comunicate in seguito.