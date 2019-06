Presentata la terza edizione del Festival dei laghi lombardi

18 prestigiosi appuntamenti, il primo il 14 Giugno

2 gli spettacoli che coinvolgeranno Lecco e provincia: il 2 Agosto e l’11 Settembre

MILANO – E’ stata presentata questa mattina, giovedì, in Regione Lombardia la terza edizione del Festival dei laghi lombardi che parte venerdì 14 giugno, in programma fino all’8 dicembre 2019, diretto da Francesco Pellicini.

18 prestigiosi appuntamenti, tantissimi artisti impegnati in 6 differenti laghi della Lombardia: Garda, Maggiore, Iseo, Como, Varese, Ceresio; personalità di spicco della musica, della comicità, della letteratura riuniti per celebrare, in un grande tour artistico, il meraviglioso patrimonio d’acqua dolce lombardo.

Sono 2 gli spettacoli che coinvolgeranno Lecco e provincia:

VIZZINI, MIDANI, MACIACCHINI in Music in cabaret

LECCO, Piazza Garibaldi | 2 agosto ore 21.00

LAGO DI COMO (ingresso gratuito, info Comune di Lecco)

I LEGNANESI in 70 anni di risate

BELLANO (LC), Palasole | 11 settembre ore 21.00

LAGO DI COMO (info Comune di Bellano)