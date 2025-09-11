Presentato il nuovo festival “Lecco città dei Promessi Sposi”

Dal 3 al 5 ottobre 2025 il grande evento culturale che celebra la figura di Manzoni

L’edizione 2025 si presenta con il titolo “Il Museo che verrà: Manzoni è…”

LECCO – Dal 3 al 5 ottobre 2025 Lecco ospita una nuova edizione del Festival “Lecco Città dei Promessi Sposi”, il grande evento culturale che ogni anno celebra la figura di Alessandro Manzoni e il suo legame indissolubile con la città. In assenza per il secondo anno consecutivo del luogo fisico per eccellenza della memoria manzoniana, Villa Manzoni, interessata dagli importanti lavori di ristrutturazione che la restituiranno in tutta la sua bellezza, il festival ha voluto cogliere questa opportunità non solo per coinvolgere diverse sedi (Officina Badoni, Palazzo delle Paure, Palazzo Belgiojoso, Canottieri Lecco, Villa Gomes e Villa Ghislanzoni) ma anche per promuovere una riflessione sul futuro stesso del museo manzoniano.

Con il titolo “Il Museo che verrà: Manzoni è…”, l’edizione 2025 di “Lecco Città dei Promessi Sposi “si concentra quindi sull’idea di un patrimonio vivo, capace di unire passato e futuro, memoria e innovazione, tradizione letteraria e nuove forme di linguaggio con eventi e incontri diffusi. Il Festival è promosso dal comune di Lecco, sotto la direzione artistica di Mauro Rossetto, direttore del Museo Manzoniano e del Sistema Museale Urbano Lecchese (Si.M.U.L.), e con il contributo di Regione Lombardia – Assessorato alla Cultura e il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione / Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco. Main sponsor dell’iniziativa è Acinque.

Sostengono il progetto anche: Assocultura / 50&Più, Camera di Commercio Como Lecco, Treccani Cultura, F.A.I., Res musica, L.T.M., Fondazione Luigi Clerici / Istituto musicale “Zelioli”, Officina Badoni / Fondazione Comunitaria del Lecchese, DescriVedendo, ASPOC, F.A.N.D., Compagnia teatrale San Giovanni e Canottieri Lecco.

“L’obiettivo è quello di far conoscere la tradizione manzoniana del territorio – ha detto il vice sindaco Simona Piazza -. Il festival è cresciuto nel tempo e oggi siamo vicini al completamento del 1° e 2° lotto dei lavori di Villa Manzoni che, nella sua nuova configurazione e con il nuovo museo, sarà ancora più centrale. Un team di esperti sta lavorando alle linee guida con la collaborazione del territorio”.

Soddisfazione è stata espressa da Stefano Simonetti, presidente di Acinque Energia, main sponsor: “Il nostro impegno è rinnovato in questo viaggio manzoniano nel quale non vogliamo mancare”.

In sala anche il neo presidente di Lecchese Turismo Manifestazioni (LTM) Mauro Rossetto e il presidente dell’Associazione 50&Più di Confcommercio Lecco Eugenio Milani: il primo ha ricordato l’appuntamento con la tradizionale Camminata Manzoniana (5 ottobre), il secondo l’appuntamento con il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni – Città di Lecco (25 ottobre) e con il Premio alla Carriera (data da definire).

Al Direttore artistico Mauro Rossetto è toccato il compito di illustrare il senso del programma della manifestazione che ha poi sottolineato come il nuovo museo sarà digitale, immersivo e inclusivo.

Il programma

Venerdì 3 ottobre – “Manzoni è…la Letteratura romantica dell’Ottocento”

Officine Badoni

La prima giornata del Festival, dedicata a “Manzoni è…la Letteratura romantica dell’Ottocento”, si apre alle 17.30 all’Officine Badoni con l’inaugurazione ufficiale. Interverranno il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Coesione Sociale Simona Piazza e il Direttore artistico del Festival Mauro Rossetto.

Alle 18.00, sempre presso l’Officina Badoni, si terrà la conferenza “Manzoni gotico – Tre itinerari illegali ne I promessi sposi” con Fabio Camilletti, docente all’Università di Warwick (UK), che dialogherà con Mauro Rossetto, direttore del Museo Manzoniano di Lecco. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Res Musica ed inserito nel programma di MedFest-Medioevo Festival in Lombardia, si concluderà con un aperitivo gotico realizzato con i microbirrifici del territorio.

La serata proseguirà alle 21.00 con il concerto “Eros e Thanatos – Echi del gotico nella musica del Novecento”, che propone musiche di Giacomo Puccini (Crisantemi per quartetto d’archi), André Caplet (Conte fantastique per arpa e quartetto d’archi) e Ottorino Respighi (Il tramonto per mezzosoprano e quartetto d’archi, su testo di Shelley tradotto da Roberto Ascoli). Il concerto vedrà quali protagonisti la mezzosoprano Dyana Bovolo e l’arpista Martina Nifantani, accompagnate dalla voce narrante di Ancilla Oggioni, che interpreterà poesie e immagini di Dante Gabriel Rossetti. Anche questo concerto è realizzato in collaborazione con l’Associazione Res Musica nell’ambito della rassegna “Medfest”.

Sabato 4 ottobre – “Manzoni è…un Museo accessibile e inclusivo”

Palazzo delle Paure e Palazzo Belgiojoso

La seconda giornata, intitolata “Manzoni è…un Museo accessibile e inclusivo”, avrà inizio alle 10.00 al Palazzo delle Paure con la tavola rotonda “L’accessibilità nei musei e nelle dimore storiche: percorsi tattili e sonori e intelligenza artificiale come strumenti di inclusività”. L’incontro, introdotto dal Vicesindaco Simona Piazza, sarà moderato da Mauro Rossetto e vedrà la partecipazione di Rosa Garofalo (coordinatrice DescriVedendo e direttrice Associazione Nazionale Subvedenti OdV), Michela Ruffa (archeologa), Mario Taddei (Museo Leonardo da Vinci di Milano), Domenico Bodega (docente all’Università Cattolica del S. Cuore di Milano e presidente ASPOC Lab Ets) e Silvano Stefanoni (presidente provinciale FAND – Federazione Associazioni Nazionali Persone con Disabilità).

Al termine della tavola rotonda, il pubblico potrà partecipare a un’esperienza emozionale unica: una visita al buio con la fruizione di un’opera d’arte attraverso il metodo DescriVedendo. L’esperienza sarà guidata da Rosa Garofalo e introdotta da Giuseppina Di Gangi, architetto e dirigente dell’Area Cultura e Turismo del Comune di Lecco.

Il pomeriggio si aprirà alle 15.00 nel Parco e Palazzo Belgiojoso, con il recital itinerante “Quadri manzoniani” a cura della Compagnia Teatrale San Giovanni, che condurrà gli spettatori in un viaggio teatrale immersivo tra le suggestioni del capolavoro manzoniano.

Sabato 4 ottobre – “Manzoni è…la lingua degli italiani”

Villa Gomes

Alle 18.30 l’appuntamento sarà a Villa Gomes con l’aperitivo letterario dal titolo “Manzoni e la costruzione della lingua italiana contemporanea”, introdotto da Simona Piazza. L’attore Luca Radaelli interpreterà brani di Manzoni e di altri scrittori, accompagnando il dialogo tra Mauro Rossetto, Gianmarco Gaspari (Università dell’Insubria, Como) e Gian Luigi Daccò (storico e museologo).

La serata proseguirà con un’apericena a base di prodotti tipici del territorio e con il recital musicale “La poetica manzoniana nella canzone d’autore italiana”, che vedrà protagonisti Anna Maria Musajo (voce), Giuseppe Blanco (pianoforte) e Giuseppe Lapalorcia (contrabbasso).

Finale della giornata sarà il coinvolgente Murder Party “Chi ha incastrato Giacomo Maria Manzoni?”, gioco di ruolo ideato e condotto dallo scrittore Beppe Roncari, autore della trilogia Engaged (Sperling & Kupfer).

Domenica 5 ottobre – “Manzoni…è la meraviglia del paesaggio e dei luoghi”

Canottieri Lecco e Torre Viscontea

La giornata conclusiva, dedicata a “Manzoni…è la meraviglia del paesaggio e dei luoghi”, si aprirà alle 8.30 con la 52ª Camminata Manzoniana, con ritrovo presso il Centro Commerciale Meridiana, a cura di LTM.

Alle 10.00, presso la Canottieri Lecco, si terrà l’incontro letterario “Quel ramo del lago di Como…”, con la lettura ad alta voce del primo capitolo de I promessi sposi e di brani della prima stesura del romanzo (Fermo e Lucia), interpretati da Luca Radaelli, attore e regista. Seguirà un aperitivo in riva al lago.

Alle 14.00, con ritrovo alla Torre Viscontea, partirà il tour delle fortificazioni di Lecco, a cura di Luigi Rosci, in collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano.

Domenica 5 ottobre – La letteratura parla il linguaggio dell’arte

Villa Ghislanzoni

L’appuntamento finale del festival si terrà alle 17.00 presso Villa Ghislanzoni con “Tea Time in Villa – Il mio incontro con la Quarantana di Alessandro Manzoni”, che vedrà il celebre artista Emilio Isgrò dialogare con il direttore artistico del Festival Mauro Rossetto, la dirigente Area Cultura e Turismo del Comune di Lecco Giuseppina Di Gangi, lo storico dell’arte dell’Accademia di Belle Arti di Urbino Marco Bazzini, e Giulio Desiderio, architetto, dello Studio Cucinella di Roma. L’incontro sarà seguito da una merenda storica con pasticceria d’epoca, tè e cioccolata, e dall’accompagnamento musicale del Quartetto di Bergamo, formato da Ettore Begnis e Stefania Trovesi (violini), Flavia Giordanengo (viola) e Flavio Bombardieri (violoncello), che proporranno un ricco repertorio classico.