‘Questa e l’Europa’ e ‘Snow Land’. Immagimondo 2024 si apre con due mostre

Cambiamento climatico e turismo montano alla base della mostra fotografica Snow Land che verrà allestita in Piazza XX Settembre

In Torre Viscontea 40 fotografie raccontano l’Europa

LECCO – Una quarantina di fotografie raccontano l’Europa di oggi e di domani, tra sfide, difficoltà, speranze e aspettative. Si tratta di Questa è l’Europa, la mostra che Immagimondo ’24 – iniziativa promossa a Lecco e dintorni dall’associazione Les Cultures OdV e dedicata ai viaggi, ai luoghi e alle culture – porta dal 12 ottobre al 3 novembre 2024 alla Torre Viscontea di Lecco. Un’esposizione che raccoglie le fotografie scattate nell’ambito di un progetto che ha visto la collaborazione tra il Corriere della Sera e l’agenzia Prospekt .

In più, dal 4 al 20 ottobre, una seconda mostra fotografica di questa edizione: Snow-Land, allestita in Piazza XX Settembre. Un’esposizione che presenta il lavoro di Marco Zorzanello dedicato alla relazione che c’è tra cambiamento climatico e turismo montano invernale.

Due mostre che parlano del presente e pongono interrogativi sul futuro per un’iniziativa, Immagimondo, in programma dal 4 al 13 ottobre 2024.

Questa è l’Europa di Corriere della Sera e Agenzia Prospekt, 12 ottobre/3 novembre 2024, Torre Viscontea di Lecco

Una selezione di scatti realizzati viaggiando attraverso il Vecchio Continente, per restituire uno spaccato il più possibile rilevante e articolato che metta in relazione le storie degli abitanti dell’Europa: le loro sfide e le loro speranze, le loro paure e le loro aspettative. Dal 12 ottobre al 3 novembre (inaugurazione fissata per venerdì 11 ottobre alle 18 – Sala Conferenze di Palazzo delle Paure) la 27^ edizione di Immagimondo porta nella Torre Viscontea di Lecco la mostra Questa è l’Europa, progetto nato dalla collaborazione tra il Corriere della Sera e l’agenzia Prospekt.

Un’esposizione che è il punto di arrivo di un viaggio in Europa compiuto nei mesi antecedenti le ultime elezioni dai fotografi di Prospekt insieme alla redazione Esteri del Corriere e ai suoi corrispondenti con l’obiettivo di raccontare i grandi temi del dibattito politico e sociale. Un percorso tra ciò che ci unisce e ciò che divide, tra buone e cattive pratiche, tra problemi che riguardano tutti e soluzioni che possono diventare comuni. Un modo, ancora, per provare a capire che Europa siamo e che Europa diventeremo.

Visitabile il giovedì dalle 10 alle 13, il venerdì e il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18, la mostra è a ingresso libero e alla sua inaugurazione di venerdì 11 saranno presenti Marilisa Palumbo, curatrice del progetto insieme ad Alessandra Coppola e Simone Sabattini, e Samuele Pellecchia dell’agenzia Prospekt. A seguire, visita guidata alla mostra.

Snow-Land di Marco Zorzanello, 4/20 ottobre 2024, Piazza XX Settembre di Lecco

Ma la fotografia è al centro anche di un altro degli appuntamenti della 27^ edizione di Immagimondo: una mostra fotografica che indaga il cambiamento climatico partendo da un aspetto apparentemente marginale: il turismo, in particolare quello montano invernale. Dal 4 al 20 ottobre, Piazza XX Settembre di Lecco ospita, infatti, l’esposizione Snow-Land di Marco Zorzanello: un percorso che mette in luce come l’aumento delle temperature al quale stiamo assistendo stia portando con sé uno spostamento della stagionalità e delle precipitazioni nevose, con un significativo accorciamento del periodo di neve naturale. Se in passato si andava, infatti, da novembre ad aprile, ora il periodo si è ristretto a gennaio-marzo.

Da qui, la scelta da parte del comprensorio dolomitico – tra i più grandi al mondo – di provvedere all’innevamento programmato di quasi 1.200 chilometri di piste, trasportando con i suoi impianti fino a 630 mila sciatori all’ora. Una trasformazione delle sue vedute mozzafiato in un enorme parco della neve artificiale: uno Snow-Land, appunto.

L’inaugurazione della mostra – fissata per venerdì 4 ottobre alle 18, nella Sala Conferenze di Palazzo delle Paure – sarà l’occasione per riflettere proprio su futuro delle Alpi: in programma, infatti, anche la presentazione di The Passenger – Alpi (Iperborea) alla presenza dell’editor del progetto The Passenger Marco Agosta e del sociologo Maurizio Dematteis.

Informazioni – Le mostre fotografiche di Immagimondo sono realizzate con il contributo di Regione Lombardia e Comune di Lecco, con la collaborazione di Simul, Iperborea, Corriere della Sera, Prospekt. Sponsor: Acinque, Howden.

Per conoscere tutti gli eventi in cartellone consultare il programma dettagliato sul sito www.immagimondo.it. Per informazioni: Les Cultures Odv | 0341284828 | immagimondo@lescultures.it.