“Questione di pinte”: il mondo della birra nel nuovo libro di Teka Edizioni

Un manuale per tutti alla scoperta dei segreti della birra

Il libro è disponibile sul sito di Teka Edizioni

LECCO – E’ facile parlare di pinte. Ma quanti possono davvero dire di conoscere la bevanda che dà un gusto speciale a pranzi, cene, aperitivi o incontri con gli amici? Chi è davvero consapevole dei procedimenti chimici che, per esempio, si svolgono in una botte sotto a una pellicola multicolore di microrganismi? Chi sa cosa trasforma quattro semplici ingredienti come acqua, cereali, luppolo e lievito, nella bevanda che arricchisce le nostre serate in compagnia?

La birra non risponde semplicemente al bisogno fisiologico di dissetarsi con una sostanza buona e – grazie al processo di bollitura – senza batteri, ma rappresenta un simbolo di convivialità, festa e spensieratezza fin dalla sua nascita, che risale addirittura all’epoca dei Sumeri. Dalle origini al misterioso processo della fermentazione, dalla degustazione ai diversi stili di birra: il volume propone un viaggio tra i paesi di grande tradizione birraria fino ai birrifici italiani, arricchito da una carrellata di consigli e abbinamenti per gustarla al meglio.

Un manuale per tutti alla scoperta dei segreti nascosti sotto la schiuma più amata di sempre. Arricchiscono il testo le illustrazioni in stile minimale che accompagnano i passaggi più interessanti con un pizzico di sagace ironia. Il libro è disponibile sul sito di Teka Edizioni.

L’autore

Daniele Cogliati è bibliotecario di professione e amante della birra per passione. Si innamora delle pinte a diciotto anni grazie a un locale brianzolo specializzato in birre belghe e, da quel momento, comincia la sua esplorazione alla scoperta dei segreti che si celano dietro alla più antica bevanda alcolica. Viaggia tra le pagine dei libri, naviga tra quelle del web e intraprende numerosi pellegrinaggi a tema birrario in Franconia, per assorbire la cultura e le tradizioni del popolo che è il più grande consumatore di questa bevanda. Un vero nerd della birra, della quale ha indagato in profondità ogni aspetto: dai processi chimici della fermentazione agli abbinamenti culinari. Scrive regolarmente per Birra nostra magazine e Fermento birra magazine. Nel 2018 apre il blog Beerbliophily dove recensisce libri che parlano di birra, italiani e stranieri, nuovi e vecchi.