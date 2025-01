Raccolta fondi conclusa, nasce la mappa del percorso di fede

Si è conclusa con successo la raccolta fondi dell’Antico Percorso di Fede dell’Alta Brianza: 4500 euro raccolti per mappe e valorizzazione del territorio

Sabato 1 febbraio alle 10:30 evento conclusivo nella Sala consiliare di Oggiono

OGGIONO – Un finale d’anno positivo per la rete del progetto Antico Percorso di Fede dell’Alta Brianza, che ha concluso con successo la raccolta fondi il 31 dicembre 2024, raggiungendo l’importante traguardo di 4500 euro. La somma, raccolta in pochi mesi grazie al supporto di attività locali e donatori privati, è stata destinata alla creazione di una mappa cartacea e digitale del percorso, ora disponibili online sulla pagina dedicata.

Il progetto, avviato nel 2020 con il contributo di Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria Lecchese, è coordinato dalla cooperativa sociale Liberi Sogni e coinvolge un gruppo eterogeneo di associazioni e amministrazioni locali, tutte impegnate nella valorizzazione di un sentiero di 14 chilometri che unisce i comuni di Annone Brianza, Oggiono, Ello, Dolzago, Castello Brianza e Colle Brianza. Tra i partecipanti figurano associazioni come il CAI Oggiono, i Volontari Annonesi, Oggiono per l’Ambiente, e molte altre realtà che hanno reso possibile la manutenzione e promozione del percorso.

In questi anni, il progetto si è concentrato su iniziative locali, coinvolgendo famiglie e scuole per far scoprire il patrimonio culturale e ambientale del territorio. Con l’identità del percorso che si rafforza, l’obiettivo della rete è ora espandere la conoscenza di questo sentiero, promuovendo una sinergia tra economia, cultura e ambiente.

“Un ringraziamento speciale va a tutte le aziende e le attività che hanno sostenuto l’iniziativa – fanno sapere dalla cooperativa la quale ricorda inoltre – Anche se la raccolta fondi si è conclusa, è ancora possibile sostenere l’iniziativa. Con una donazione minima di 100 euro, attività commerciali e aziende possono continuare a contribuire, ricevendo visibilità sulla mappa digitale e sui canali di comunicazione del progetto”.

Per celebrare i traguardi raggiunti e guardare al futuro, la rete del progetto ha organizzato un evento di restituzione, previsto per sabato 1 febbraio 2025 alle ore 10:30 nella Sala consiliare di Oggiono. Sarà un’occasione per volontari, donatori e la comunità locale di scoprire le potenzialità e le prospettive di sviluppo del percorso.

L’incontro sarà anche il primo di una serie di iniziative, gratuite e aperte a tutti, promosse dall’Associazione Liberi Sogni per continuare a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale dell’Alta Brianza.

INFO:

Veronica Pandiani 334 736 8295 – percorsofede@gmail.com

Sito del progetto: https://lc.cx/knG9av

Pagina Facebook: https://lc.cx/Gtgm6b