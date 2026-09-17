“Raccontami la montagna”, alla Cascina Don Guanella arriva Andrea Membretti

Domenica 27 settembre il sociologo presenta il volume “Diventare montanari”

Alle 16.30 prevista una visita guidata alla struttura e alle sue attività

VALMADRERA – Dallo svuotamento delle valli verso la pianura industriale al ritorno di persone e famiglie che scelgono le terre alte come luogo in cui vivere, lavorare e costruire la propria identità. È il fenomeno al centro di “Diventare montanari”, il libro di Andrea Membretti che sarà presentato domenica 27 settembre alla Cascina Don Guanella di Valmadrera, nell’ambito della terza edizione di “Raccontami la montagna – Libri tra lago e montagne”.

Il quarto appuntamento della rassegna è in programma alle 17. L’autore dialogherà con Virginio Brivio sul contenuto del volume, pubblicato da People, e sui cambiamenti che stanno interessando Alpi e Appennini.

La riflessione parte da un fenomeno che segna una discontinuità rispetto al Novecento: dopo decenni nei quali le popolazioni delle valli si sono progressivamente spostate verso le aree di pianura e i centri industriali, oggi la montagna registra nuovi movimenti di popolazione. Persone e famiglie scelgono infatti le terre alte come luogo di vita, lavoro e costruzione della propria identità.

Il libro si apre con un’indagine a Crans-Montana, uno dei resort più prestigiosi delle Alpi, utilizzata per osservare come nascono e si trasformano i nuovi insediamenti in quota.

Andrea Membretti, sociologo, insegna Sociologia del Territorio all’Università di Pavia e all’Università di Milano-Bicocca. Le sue ricerche più recenti si concentrano sulla mobilità interna e internazionale verso la montagna, sui cambiamenti climatici e sulla trasformazione dei modelli urbani.

L’appuntamento alla Cascina Don Guanella sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino il luogo che ospita l’incontro. Alle 16.30, prima della presentazione, sarà infatti possibile partecipare a una visita guidata alla struttura e alle sue attività, proseguendo il percorso di valorizzazione già proposto durante la precedente edizione della rassegna.

La Cascina Don Guanella, in Piazza Rosè 3, è uno degli spazi della manifestazione dedicati all’incontro tra cultura, territorio e comunità, attraverso le attività legate alla natura, all’agricoltura sociale e all’accoglienza.

Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo, realizzato in collaborazione con la Cascina Don Guanella – Cooperativa Sociale.

“Raccontami la montagna – Libri tra lago e montagne” è promosso dalla Città di Valmadrera – Biblioteca Comunale, dalla Libreria Volante di Lecco, dal CAI Valmadrera, dalla SEV, dall’OSA e dalla Cascina Don Guanella, con il patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, della Comunità Montana del Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona, e con il contributo della BCC Valle del Lambro.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.