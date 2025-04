Rancio. Le scuole Leopardi e Kolbe invitano tutti a teatro

Giovedì 3 e venerdì 4 aprile in scena due spettacoli

La proposta è nata dai corsi teatrali tenuti dall’attore Matteo Bonanni

LECCO – La città di Lecco si prepara ad accogliere due importanti appuntamenti teatrali che vedranno protagonisti gli studenti delle Scuole di Rancio. Giovedì 3 e venerdì 4 aprile, il liceo “Giacomo Leopardi” e la scuola secondaria di primo grado “Massimiliano Kolbe” presenteranno le loro produzioni teatrali, frutto di un intenso lavoro svolto negli ultimi mesi con i rispettivi laboratori teatrali tra riscrittura e interpretazione di capolavori della letteratura mondiale.

Giovedì 3 aprile alle 20.45, alla Sala Don Ticozzi in Via Ongania 4, gli studenti del liceo Leopardi porteranno in scena “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare, con la regia di Matteo Bonanni che spiega le finalità di questa proposta extrascolastica offerta dal liceo: “Perché fare teatro a scuola? Innanzitutto, perché la scuola è un luogo dove il ragazzo conosce il mondo che gli sta attorno e anche sé stesso, perché è il tentativo di rispondere alla domanda che tutti ci facciamo, ovvero chi siamo e dove siamo. Il teatro è uno strumento di conoscenza, un luogo dove i ragazzi possono mettersi alla prova nella relazione con gli altri, un luogo sicuro dove sperimentare sé stessi”.

Lo stesso principio è stato applicato al corso tenuto alla scuola media M. Kolbe sempre da Bonanni. Il risultato di tale percorso verrà svelato il giorno successivo allo spettacolo del liceo: venerdì 4 aprile alle 20.30, al Teatro Cenacolo Francescano in Piazzale dei Cappuccini 3, si terrà “Misteri in scena”, un ambizioso progetto che vedrà la rappresentazione di tre classici del giallo letterario: “Il mistero di Boscombe Valley” di Arthur Conan Doyle (interpretato dalla classe 2°A), “Il geranio azzurro” di Agatha Christie e “La croce azzurra” di Gilbert Keith Chesterton (messi in scena dalla classe 2° B). Gli studenti, guidati dalla regia di Bonanni, hanno rielaborato e adattato i testi originali per creare un’esperienza teatrale coinvolgente. Per entrambi gli appuntamenti l’ingresso è libero.