Re Riccardo fa centro, in centinaia di visitatori al Forte di Fuentes

Successo per la rievocazione storica al Forte di Fuentes

Centinaia di turisti hanno rivissuto l’epoca di Re Riccardo e dei templari

COLICO – Il Museo della Guerra Bianca insieme all’associazione “La Corte del Drago” e alla Pro Loco di Colico ha fatto centro.

La ricostruzione storica “Re Riccardo e i templari”, andata in scena domenica pomeriggio al Forte di Fuentes, gestito dal Museo della Guerra Bianca per conto della Provincia di Lecco, è stato un vero successo.

Centinaia i turisti che si sono voluti tuffare nell’atmosfera medioevale del Forte che, in realtà, risale al 1600, ovvero a un periodo successivo. Ma la “quinta” rappresentata da questa fortezza spagnola è irrestistibile e Franz Robbiati, responsabile dell’associazione “La Corte del Drago” che ha fatto rivivere le vicende legate a Re Riccardo, ha voluto fortemente essere in questo luogo storico per Colico nei secoli:”Dopo due rinvii di questa manifestazione dovuti al maltempo siamo riusciti a portare i nostri rievocatori al Forte di Fuentes. Siamo stati in più di sessanta e così tra “lealisti” e oppositori, Re Riccardo è tornato dalle Crociate. I fatti risalgono al 1194 quando Riccardo, dopo aver pagato un grosso riscatto, riesce a tornare in Inghilterra incontrando Giovanni Senza Terra che gli aveva usurpato il suo regno. Anche se Fuentes è successivo a quel momento storico, ci è piaciuto ricreare un’atmosfera e un momento di storia anche se resa un po’ “fantastica” per i bambini che hanno gradito moltissimo il nostro impegno”.

Alla fine ne è uscita, grazie anche al grande impegno della Pro Loco di Colico guidata da Tullio Cristini, una giornata di divertimento, coinvolgente e appassionante per grandi e piccini. Chi ha voluto, ha approfondito il periodo storico legato alla storia vera di Fuentes, e chi ha voluto invece tuffarsi nell’Inghilterra del XII Secolo lo ha fatto con grande piacere. Una giornata gratuita per tutti (tranne l’ingresso al forte-museo) resa possibile proprio per l’impegno della “Corte del drago”, del “Museo della Guerra Bianca” e della “Pro Loco Colico”, in un’unione d’intenti resa perfetta dalla giornata, questa volta, meteorologicamente splendida.

Ora i forti di Fuentes e Montecchio, osserveranno, insieme alla Torre di Fontanedo, gli ultimi tre giorni di apertura “ordinaria” l’1, 2 e 3 novembre 2019. Dopo di che riapriranno sotto le feste natalizie per qualche giorno in concomitanza con le vacanze scolastiche.

