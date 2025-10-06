Regione. A Lecco finanziati 5 nuovi progetti culturali

Avviso Unico 2025 di Regione Lombardia

“Iniziative di qualità che valorizzano il nostro patrimonio”

LECCO – Sono 85 i nuovi progetti finanziati da Regione Lombardia grazie allo scorrimento delle graduatorie dell’Avviso Unico 2025, lo strumento che sostiene iniziative culturali in tutto il territorio regionale.

Con un investimento complessivo di un milione di euro, la Regione supporta attività legate a biblioteche, archivi storici, musei, catalogazione del patrimonio, siti Unesco e aree archeologiche, valorizzazione del patrimonio immateriale, cammini, itinerari e spettacolo dal vivo.

A Lecco sono stati finanziati diversi progetti culturali: l’Associazione Musicale Giovanni Phol con “Up & Down nel cuore della Grigna” (30 mila euro); le Associazioni di Musica e Cultura Mikrokosmos con “Vivimusica 2025” (6.845 euro); il Comune di Calolziocorte con “Controluce: Ricordi di infanzia” (18.340 euro); Liberi Sogni Soc. Coop. Sociale con “Rapello Folk” (7.350 euro); e WoW! Aps con “Sopra di me / La Grigna 2025” (6.480 euro).

“Con l’aumento delle risorse – ha sottolineato l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso – sosteniamo ulteriori 85 progetti di qualità che rafforzano il legame tra le comunità e il loro patrimonio culturale diffuso. Garantiamo un aiuto concreto a chi lavora per valorizzare sempre più le reti culturali che innervano i territori, in modo da offrire nuove opportunità ai lombardi e ai turisti”.

“Come Regione siamo costantemente impegnati a consolidare e promuovere le iniziative in grado di generare un valore aggiunto spaziando dai siti Unesco alle aree archeologiche, dal patrimonio immateriale agli itinerari culturali, contribuendo a innovare i musei e a potenziare biblioteche e archivi, senza dimenticare la vivacità del nostro spettacolo dal vivo” ha continuato Francesca Caruso.

Parallelamente, oltre al finanziamento dei nuovi progetti, Regione Lombardia potenzia il sostegno allo spettacolo dal vivo e al cinema, incrementando la dotazione finanziaria dell’Avviso Unico Cultura 2025: i contributi destinati a 82 realtà attive nella promozione di musica, danza, teatro e cinema sono stati aumentati del 50%, per un totale di 324.008 euro in risorse aggiuntive.