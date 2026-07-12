Regione Lombardia finanzia due progetti culturali nel Lecchese: in arrivo 17.500 euro

I contributi dell’Avviso Unico Cultura 2026 andranno a Piccoli Idilli e al Cerchio Tondo APS

ll sottosegretario Mauro Piazza: “La cultura è un motore di crescita sociale e valorizzazione del territorio”

LECCO – Ammontano a 17.500 euro i contributi destinati al territorio lecchese nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2026 di Regione Lombardia. Le risorse finanzieranno due progetti dedicati allo spettacolo dal vivo e al teatro, con l’obiettivo di sostenere la programmazione culturale e valorizzare il territorio.

A darne notizia è il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, che sottolinea l’importanza dell’investimento regionale a favore delle realtà culturali locali.

Nel dettaglio, 11 mila euro sono stati assegnati all’associazione Piccoli Idilli per il progetto “BIS – Brianza in Scena”, mentre 6.500 euro andranno a Il Cerchio Tondo APS per la terza edizione del festival “I luoghi del lago, dei colli e dei monti – Festival di Teatro dei Burattini del Lario”.

“Si tratta di un risultato importante per il nostro territorio – afferma Piazza – perché consente alle realtà culturali lecchesi di programmare iniziative, eventi e occasioni di aggregazione che arricchiscono la vita delle nostre comunità. La cultura non è soltanto intrattenimento, ma rappresenta un motore di crescita sociale, educativa e di valorizzazione turistica”.

L’Avviso Unico Cultura 2026, attraverso l’Ambito C dedicato allo spettacolo dal vivo e al cinema, mette a disposizione 900 mila euro a livello regionale per sostenere 91 progetti tra festival, rassegne, stagioni artistiche e iniziative cinematografiche.

Secondo il sottosegretario, i due progetti selezionati rappresentano esperienze consolidate e di particolare valore per il Lecchese. Da un lato Brianza in Scena, che amplia l’offerta di spettacoli dal vivo, dall’altro il Festival di Teatro dei Burattini del Lario, appuntamento dedicato al teatro di figura che negli anni ha coinvolto numerose famiglie e giovani.

“Sostenere festival e rassegne di qualità – conclude Piazza – significa valorizzare il patrimonio culturale e identitario del territorio, creare occasioni di incontro e rafforzare il legame tra le comunità e i luoghi in cui vivono. Regione Lombardia continuerà a essere al fianco delle associazioni e degli operatori culturali che contribuiscono a rendere il Lecchese sempre più vivace e attrattivo”.