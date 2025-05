“Repubblica democratica fondata sul lavoro”, inaugurata la mostra del Medardo Rosso

La mostra raccoglie manifesti e documenti del Primo Maggio selezionati e rielaborati dagli studenti

La mostra sarà visitabile fino al 7 giugno nel cortile del municipio

LECCO – E’ stata inaugurata stamattina, e sarà visitabile fino al prossimo 7 giugno nel cortile del municipio di Lecco, la mostra “Repubblica democratica fondata sul lavoro” che ha visto protagonisti i lavori delle classi 5^B, 5^A e 3^F del Liceo Artistico Medardo Rosso. Una mostra che nasce dall’incontro tra memoria storica e porta in primo piano uno dei principi cardine della Costituzione italiana attraverso lo sguardo delle nuove generazioni.

Promossa dall’associazione Pio Galli, da Cgil Lecco e Anpi Lecco, con il contributo del Sistema museale urbano lecchese (Simul) e del Comune di Lecco, la mostra raccoglie manifesti del Primo Maggio e documenti sindacali provenienti dagli archivi dell’associazione Pio Galli, selezionati e rielaborati dagli studenti e dalle studentesse del liceo artistico lecchese.

“Fondare il nostro paese sul lavoro è una cosa seria, ma ci sono troppe cose che ancora non funzionano – ha detto l’assessore Emanuele Manzoni -. Il tema del lavoro è fondamentale perché il lavoro è partecipazione. Non si tratta semplicemente di percepire un salario, ma il lavoro è uno spazio dove tutti noi esercitiamo la nostra cittadinanza”.

Dietro all’esposizione c’è un lungo lavoro didattico, sviluppato durante l’anno scolastico all’interno dei percorsi di educazione civica e Pcto. Coinvolte le classi terza F (indirizzo audiovisivo e multimediale), quinta A (grafica) e quinta B (arti figurative), guidate dai docenti Cazzaniga, Chiuppi e Panzera. Un’occasione per i ragazzi di confrontarsi con la storia del lavoro e del sindacalismo italiano, rielaborandola con i linguaggi dell’arte visiva.

Dario Pirovano dell’associazione Pio Galli ha ringraziato i ragazzi per questo importante percorso: “Un lavoro di socializzazione che permette la valorizzazione di storie e lotte fatte in 80 anni sul nostro territorio e che hanno portato un grande contributo in termine di dignità, rispetto, lavoro e democrazia”.

Diego Riva, segretario Cgil Lecco, ha sottolineato l’importanza di questa mostra: “A volte è necessario fare rumore e mettersi in gioco, bisogna essere curiosi e informarsi perché è necessario difendere i diritti di cui godiamo oggi e che non bisogna dare per scontati. Il lavoro deve continuare a essere il primo elemento per raggiungere il massimo degli obiettivi. Oggi, invece, continua a essere messo in discussione e tanti giovani sono costretti a lasciare questo Paese. Bisogna lanciare un messaggio molto chiaro: al centro della Costituzione c’è un principio cardine che va difeso quotidianamente e questa mostra ci sta dicendo proprio questo”.

Enrico Avagnina, presidente dell’Anpi provinciale di Lecco, ha ricordato il percorso di collaborazione pluridecennale con le scuole e, in particolare, con il Liceo Artistico Medardo Rosso: “Partendo da questa mostra sono sicuro che ci potranno essere futuri sviluppi, non potevamo non aderire a queste iniziativa forti di una collaborazione che va avanti da molti anni. Grazie per questo lavoro che ha importanti obiettivi di civiltà e conoscenza della storia”.

A chiudere gli interventi la dirigente scolastica Alessandra Policastro e i rappresentanti delle tre classi coinvolte che hanno sottolineato l’importanza di percorsi formativi di questo tipo e hanno ringraziato per l’opportunità avuta: “Non è stato un percorso facile, è stato ricco di alti e bassi, ci sono stati momenti dove non sapevamo dove andare, ma ci siamo aiutati a vicenda riuscendo così a raggiungere l’obiettivo”.

La mostra sarà visitabile fino al 7 giugno, a ingresso libero. Gli orari di apertura sono: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, il sabato dalle 8 alle 12. Chiusura domenicale e il 2 giugno.