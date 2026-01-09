“Resistenze”: tornano i Percorsi nella Memoria del Consorzio Brianteo Villa Greppi

Tutti gli appuntamenti in Brianza tra conferenze, incontri con storici e proiezioni cinematografiche

Dal 16 gennaio all’8 febbraio 2026

MONTICELLO BRIANZA – Torna l’appuntamento con “I Percorsi nella Memoria”, la rassegna culturale itinerante organizzata dal Consorzio Brianteo Villa Greppi in occasione del Giorno della Memoria. L’edizione 2026, intitolata “Resistenze”, si svolgerà dal 16 gennaio all’8 febbraio nei Comuni consorziati e sarà curata dal referente storico Daniele Frisco.

La rassegna propone un viaggio attraverso le molteplici forme di resistenza al nazifascismo, dalla resistenza armata a quella civile, dalla lotta culturale alla difesa della memoria storica. Tra i relatori, prestigiosi storici scrittori italiani guideranno il pubblico in un percorso che spazia dalla Francia ai Balcani, dalla Polonia all’Europa settentrionale.

“Come ogni anno – commenta il curatore Frisco – torniamo con un nuovo tema da approfondire in più di tre settimane di incontri. Dopo l’edizione 2025 dedicata al progetto di “nuovo ordine europeo” immaginato da Hitler e dai suoi alleati, piano che tra le altre cose prevedeva la deportazione e lo sterminio degli ebrei, dei rom e dei sinti del nostro continente, quest’anno guardiamo a chi si è opposto, tracciando un quadro il più possibile completo delle diverse forme di resistenza avute in varie parti dell’Europa. A parlarcene saranno, come sempre, i maggiori studiosi italiani di questi temi”.

L’iniziativa si apre venerdì 16 gennaio alle 21 a Barzago con la conferenza introduttiva di Frisco, “Storia e storie di resistenze in Europa”, che offrirà un quadro comparativo delle diverse forme di opposizione al nazifascismo durante la Seconda guerra mondiale.

Il programma prevede numerosi appuntamenti tra conferenze e presentazioni di libri. Tra gli ospiti: lo scrittore Marco Ferrari, che il 17 gennaio a Casatenovo racconta la figura del partigiano Ilio Barontini; Fabio Stassi, il 22 gennaio a Sirtori con il suo libro sui roghi di libri nel regime nazista; e lo storico Paolo Pezzino, il 24 gennaio a Triuggio, che guiderà il pubblico tra i luoghi meno noti della Resistenza italiana.

Non mancano proiezioni cinematografiche: il 28 gennaio alle 20:45 a Nibionno sarà proiettato “One Life” di James Hawes, mentre l’8 febbraio a Monticello Brianza chiuderà la rassegna “Lezioni di Persiano” di Vadim Perelman. Entrambi gli eventi prevedono introduzioni storiche a cura di Frisco.

Di ritorno ai Percorsi nella Memoria, giovedì 29 gennaio a Bulciago il ricercatore e divulgatore Tommaso Speccher presenta “Storie della Resistenza tedesca” (Laterza), un’analisi della complessità e della varietà delle forme di opposizione al regime nazista in Germania; mentre sabato 31 gennaio a Correzzana Wlodek Goldkorn approfonisce la vicenda del Ghetto di Varsavia, raccontando la resistenza civile e la rivolta armata iniziata il 19 aprile del 1943.

Domenica 1 febbraio a Cremella la docente e giornalista Chiara Nencioni presenta il suo libro “Vittoriosi al fin liberi siam. Rom e Sinti nella Resistenza italiana”, mentre mercoledì 4 febbraio a Villa Greppi si approfondisce la complicata e variegata esperienza della Resistenza polacca grazie alla conferenza della professoressa Joanna Malgorzata Sondel-Cedarmas.

Venerdì 6 febbraio a Missaglia la storica Isabella Insolvibile porta l’attenzione sulla vicenda della divisione Acqui, che si oppose ai nazisti nell’estate del 1943, con la conferenza “La Resistenza di Cefalonia. Settembre 1943″. Infine, sabato 7 febbraio a Viganò, lo storico ed esperto di educazione alla memoria Daniele Susini presenta “La Resistenza ebraica in Europa. Nuove interpretazioni e ipotesi”, offrendo un’analisi delle diverse forme di opposizione al regime hitleriano.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero fino a esaurimento posti. Per aggiornamenti e informazioni: www.villagreppi.it o i social del Consorzio Brianteo Villa Greppi (Facebook e Instagram: @consorziobrianteovillagreppi). Il pieghevole dettagliato della rassegna scaricabile qui.