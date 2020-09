Riapre il Planetario di Lecco: dopo 7 mesi di stop, si torna a guarda le stelle

Da questo venerdì riapre il Planetario di Lecco, fermo dall’inizio della pandemia

Ripartono le attività e le proiezioni nella cupola della volta stellata

LECCO – Il Planetario si appresta a vivere un giorno atteso dall’inizio dell’emergenza Covid: venerdì 18 settembre, dopo sette mesi, riapre la cupola e ricominciano le attività all’interno della struttura.

Tutto nella rigorosa osservanza delle norme antiCovid: mascherine, distanziamento, igienizzazione delle mani e sanificazione. Con prenotazione obbligatoria all’indirizzo planetariolecco@gmail.com (vanno indicati nomi e cognomi dei partecipanti e numero di telefono).

Venerdì alle 21 (con replica domenica 19 settembre alle 16) verrà proposta la proiezione della volta stellata sul tema “Il cielo dell’equinozio”: un’occasione per scoprire le meraviglie del firmamento di questo periodo e capire in modo immediato che cosa è l’equinozio d’autunno. E soprattutto per riassaporare la magia dell’atmosfera della cupola del planetario, uno dei luoghi più suggestivi e ammirati della realtà lecchese.