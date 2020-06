Rimandata al 2021, causa Covid, la rassegna organistica Valsassinese

La kermesse avrebbe dovuto aprire i battenti il 4 luglio ma è stata rimandata a causa dell’emergenza covid

Il direttore artistico Invernizzi: “Non escludiamo di organizzare in autunno alcuni concerti”

VALSASSINA – Rimandata al 2021 la 49esima edizione della rassegna organistica Valsassinese. L’evento, costituito ormai di norma da una quindicina di concerti per ogni stagione, avrebbe dovuto aprire i battenti sabato 4 luglio, ma è stato annullato per via dell’emergenza covid. Lo precisa, con una nota, il direttore artistico Daniele Invernizzi: “Il comitato organizzativo ha aspettato fino all’ultimo per valutare se ci potessero essere le condizioni per vivere serenamente questa manifestazione musicale, ma considerando l’emergenza sanitaria ancora in corso si è visto costretto a rimandare la 49^ edizione, già organizzata da gennaio, al prossimo anno 2021”.

L’idea è quella di non lasciare però il pubblico troppo a digiuno di iniziative. “Non escludiamo che possano essere organizzati, magari nel periodo autunnale, alcuni concerti, ma purtroppo quest’anno non si svolgerà la oramai consolidata Rassegna che coinvolge e include gli organi di tutta la Valsassina e Valvarrone in un circuito concertistico da quasi cinquant’anni. In questo modo non verranno penalizzate le chiese più piccole, aventi una capienza limitata, che non riuscirebbero in ogni caso a ospitare il numeroso pubblico che interviene ogni anno ai concerti della rassegna”.

Posticipata al prossimo anno anche la Masterclass sul romanticismo tedesco che doveva essere tenuta a inizio agosto dal professor Ludger Lohmann.

“Siamo consapevoli che questa piccola pausa nella storia della rassegna, anche se al momento risulterà una mancanza nella stagione estiva, ci porterà ancora più uniti e appassionati alle prossime edizioni. Parlando di futuro è già in cantiere l’organizzazione dell’edizione anniversario n° 50, che si terrà dunque nell’anno 2022”.