Riparte la stagione del Cenacolo Francescano tra cinema, teatro e musica

Dal cineforum per adulti alle rassegne per le scuole e le famiglie, un programma ricco e variegato per tutti

Il presidente Mario Bonacina lancia un appello ai giovani volontari per contribuire alla vita del teatro

Di Laura Esposito

LECCO – Il sipario del Cenacolo Francescano torna ad aprirsi per una nuova e ricchissima stagione di appuntamenti. Il teatro è pronto ad accogliere un pubblico sempre più numeroso: lo scorso anno è rimasto aperto per ben 122 giorni, diventando un punto di riferimento culturale per la città di Lecco, grazie anche all’impegno di tanti volontari.

Ad inaugurare la stagione sarà mercoledì 15 ottobre la 34ª edizione della rassegna cinematografica “Ciak Cenacolo”, con un film dedicato a Bob Dylan. Ogni proiezione sarà introdotta da un giovane attore-insegnante che presenterà la sua scheda tecnica. La rassegna prevede 12 film, in programma ogni mercoledì fino al 22 gennaio, per poi riprendere il 29 gennaio con il primo film della seconda parte, dedicato alla Giornata della Memoria. I film sono stati scelti con accuratezza: pellicole di almeno 3 mesi dalla loro uscita, con contenuti significativi e spesso di forte impatto tematico. Il biglietto singolo costa 5 euro, mentre la tessera per 12 film è disponibile a 45 euro (chi dovesse perdere alcune proiezoni potrà recuperarle successivamente portando con sé un’altra persona).

Spazio anche alle famiglie con la rassegna “Piccoli e grandi insieme”: una serie di spettacoli musicali pensati per bambini dai 3 anni in su. Il primo appuntamento sarà sabato 2 novembre con il Gruppo Piccola Formazione della Banda Sociale di Merate e il concerto “Era una notte buia e tempestosa”.

Non mancheranno gli appuntamenti con gli spettacoli teatrali, tra cui il 22 novembre “Mille e una notte” del lecchese Carlo Decio, il 31 gennaio “Odissea” (sempre di Decio), che inaugurerà la 29ª Rassegna “Una città sul palcoscenico”, il concorso di teatro amatoriale che coinvolge le compagnie lecchesi e del territorio, e il 13 marzo “Sarto per signora”. La rassegna “Una città sul palcoscenico” animerà il teatro da gennaio a maggio, con spettacoli il sabato alle 21.00 e la domenica alle 15.30.

Ritorna anche “Primi passi a teatro”, la rassegna dedicata ai bambini della scuola dell’infanzia: quattro spettacoli, uno ogni giovedì dal mese di febbraio a maggio. Lo scorso anno l’iniziativa ha coinvolto oltre mille alunni, confermando il grande interesse delle scuole verso questo progetto.

In occasione della Giornata della Memoria, il Cenacolo Francescano rinnova la propria rassegna cinematografica per le scuole, dedicata agli istituti secondari di primo e secondo grado. Durante la settimana del 27 gennaio sarà possibile assistere a proiezioni e spettacoli sul tema dell’Olocausto. L’appuntamento centrale sarà lunedì 27 gennaio alle ore 10 con il film “Gino Bartali. Eroe silenzioso”. Si contano già 350 adesioni, dopo il successo dello scorso anno con oltre 1300 partecipanti.

Il Cenacolo Francescano propone inoltre un ampio calendario di spettacoli e film per le scuole, pensati per stimolare riflessione e dialogo, tra cui “Promessi Sposi” e “Odissea” di Carlo Decio. Tutte le proiezioni affrontano temi attuali, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del teatro.

Il Teatro, oggi più moderno e accogliente, continua a crescere grazie al contributo dei volontari. Proprio a loro si è rivolto il presidente del Teatro Mario Bonacina, con un appello: “Il nostro è un luogo che vive grazie alla passione di chi lo anima. Cerchiamo nuovi volontari, soprattutto giovani con idee e voglia di mettersi in gioco”.

Per conoscere tutti gli spettacoli è possibile consultare il sito ufficiale.