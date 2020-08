“Ripartiamo con la Musica…”: in Valsassina tre concerti per “dare speranza”

Sabato 29 agosto e sabato 5 settembre a Barzio.

Il 3 ottobre a Cremeno. Consigliata la prenotazione

Il direttore artistico Daniele Invernizzi: “L’obiettivo è quello di dare speranza alla ripartenza delle attività culturali dal vivo”

BARZIO – Per le ovvie ragioni dovute all’emergenza sanitaria del Covid-19 quest’anno non è stato possibile organizzare la tradizionale Rassegna Organistica Valsassinese.

Tuttavia il direttore artistico Daniele Invernizzi ha voluto lanciare un messaggio di speranza con l’organizzazione di tre concerti con lo slogan“Ripartiamo con la Musica…”. “L’obiettivo – spiega Invernizzi – è quello di dare speranza alla ripartenza delle attività culturali dal vivo. In paticolar modo della Musica dal vivo”.

Due concerti si terranno nella chiesa parrocchiale S. Alessandro a Barzio, il primo in programma Sabato 29 agosto e il secondo sabato 5 settembre, con inizio alle 21.

Il primo concerto sarà tenuto da Massimo Borassi e dal mezzosoprano Marta Fumagalli che presenteranno un programma/percorso musicale dall’Italia alla Germania denominato “Splendori romantici” con l’esecuzione dei “Sechs Religiöse Gesänge”, Op. 157 di J.G. Rheinberger intervallati da brani solistici per organo di M. Reger, M.E. Bossi e F. Mendelssohn.

Il secondo concerto, tenuto dal giovane talento Alberto Gaspardo, sarà incentrato sulla presentazione del Cantor di Lipsia, ovvero Johann Sebastian Bach, attraverso i brani di altri compositori in un viaggio musicale in diversi luoghi e periodi denominato “Sulle orme del gigante”.

Il terzo concerto si terrà invece il 3 ottobre, a Cremeno, e vedrà protagonista l’esecuzione del REQUIEM di Gabriel Fauré, opera di ineguagliabile bellezza, a ricordo delle vittime della pandemia.

I concerti avranno ingresso libero ed è consigliata la prenotazione tramite la mail indicata sulle locandine rassegna.prenotazioni@gmail.com

Tutte le informazioni, programmi e curricula vengono pubblicati sul sito: https://rassegnaorganisticavalsassinese.it/