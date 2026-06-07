Robbiate. “Solleva” lo spirito dell’estate: musica, sapori e cultura al Ristoro Stallazzo

La rassegna unisce la sua mission di accoglienza e inclusione sociale con una vivace proposta culturale, capace di attrarre visitatori

ROBBIATE – Dopo mesi di attesa e difficoltà, il Ristoro Stallazzo, la suggestiva stazione ecomuseale affacciata sul fiume Adda, annuncia con entusiasmo l’apertura della stagione estiva, proponendo nell’ambito della rassegna “Insieme sull’Adda” un calendario ricco di eventi che intrecciano benessere, arte, storia e convivialità grazie alla fondamentale collaborazione tra la Società Solleva Cooperativa Sociale e il Parco Adda Nord, l’Ecomuseo Adda Leonardo e Fondazione Cariplo.

La rassegna unisce la sua mission di accoglienza e inclusione sociale con una vivace proposta culturale, capace di attrarre visitatori. Il Ristoro Stallazzo, noto per la sua storia di antica locanda per naviganti e per la splendida posizione lungo l’alzaia, è anche un

esempio virtuoso di economia solidale, dove l’accoglienza turistica si sposa con progetti di

inserimento lavorativo per persone svantaggiate.

Da giugno a settembre, ogni domenica lo Stallazzo accoglierà ciclisti e camminatori per il

pranzo mentre gli apericena musicali con interventi artistici sempre diversi sono programmati il sabato. Tra le iniziative in programma:

● Attività di benessere con Sara Vimercati (Yoga e Respiro dell’anima).

● Spettacoli teatrali in collaborazione con il Teatro Invito di Lecco e gruppo teatrale

Retroscena di Cernusco sul Naviglio.

● Performance musicali

● Presentazioni di libri con gli autori e mostra di documentazione storica

● Workshop di Design&Legno dedicati ai giovani dai 10 ai 20 anni

● Workshop con il sommelier Giuseppe Alonzo di Seavessiunvino

● Degustazioni direttamente offerte dai produttori vinicoli e agricoli

● Animazione per bambini con un’area giochi di una volta in legno per il 15/8.

Sabato 13 e domenica 14 giugno il Ristoro Stallazzo, si animerà con un doppio appuntamento all’insegna della convivialità, della musica e della valorizzazione del territorio. Sabato 13 giugno alle ore 18 sarà presentata la documentazione storica sul Ponte di Paderno d’Adda grazie alla collaborazione con la rete Occhio al Ponte. Seguirà l’apericena con la “Serenade Jazz” di Annamaria Musajo e alla chitarra Pierluigi Ferrari.

Domenica 14 giugno dopo il pranzo ci sarà lo spettacolo per bambini “A tavola con il lupo” a

cura del gruppo teatrale Retroscena della Proloco di Cernusco sul Naviglio e alle 19 il concerto live della band Doctor Beat con cover di musica italiana e non degli anni 80, 90 e 2000.

Gli eventi sono a ingresso libero: è consigliata la prenotazione tramite il QR code presente

nelle locandine ufficiali o nei vari articoli del sito web solleva.info che tra l’altro ospita il

calendario completo degli eventi. Oppur è possibile prenotare inviando una mail a

prenotazioni.stallazzo@gmail.com.