Ronzinante teatro riparte: spettacoli all’aperto e con le sedie… portate da casa

La compagnia teatrale meratese è pronta a incontrare di nuovo il pubblico con la rassegna “Io teatro, tu sedia”

Programmato anche un campus estivo per i bambini. “Tre mesi lontani dal palcoscenico sono stati decisamente troppi”

MERATE – Il titolo della rassegna è emblematico: “Io teatro, tu sedia”. Sì perché, in tempi di covid 19, per ripartire c’è bisogno di fantasia, creatività, sicurezza e della collaborazione di tutti. Dopo tre mesi di inattività forzata sul palco (ma non sul web dove con oltre 100 video pubblicati) la compagnia meratese Ronzinante Teatro è pronta a rimettersi definitivamente in moto tornando a incontrare, seppur nel rispetto delle distanze, il suo pubblico.

L’originalità non manca ed è il tratto che contraddistingue la rassegna teatrale “Io teatro, tu sedia”, ai nastri di partenza nell’ampio spazio verde antistante la sede a Novate.

Si comincia il 20 giugno proprio con “Wannsee” di Ivano Gobbato, lo spettacolo previsto il 28 febbraio in Auditorium e annullato per causa del coronavirus. Il 4 luglio spazio alle risate con “Cyrano in salsa comica” (4 luglio)mentre il 18 luglio toccherà a Shakespaere essere rivisto in “Questo Otello è tutta un’altra storia” (18 luglio). Il 1° agosto spazio invece a un’altra nuovissima produzione di Ronzinante Teatro, ovvero “Bariona”.

Ogni spettacolo sarà riservato a un massimo di 50 spettatori che dovranno quindi prenotarsi i posti o meglio, gli spazi disponibili. Il pubblico stesso dovrà infatti portarsi la sedia da casa per assistere alle performances teatrali, evitando qualunque tipo di sanificazione pre e post spettacolo e potendo anche scegliersi la poltrona più comoda. “Ecco, chiediamo di evitare i divani” commentano con ironia gli organizzatori che si sono dati da fare anche per organizzare il Campus Teatrale estivo per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni che, fatte salve tutte le autorizzazioni che dovranno essere rilasciate da Comune e ATS, partirà il 15 giugno e proseguirà fino all’inizio della scuola (sospendendo solo nel mese di agosto) e si svolgerà prettamente nell’area verde della sede di Via Vittorio Veneto, nella frazione di Novate di Merate. “Siamo è già pronti con operatori adeguatamente formati, disposizioni studiate affinché la loro applicazione sia rispettata in toto (percorsi ingresso/uscita separati, gruppi di massimo 5/6 bambini, sanificazione, punti igienizzazione mani…) e si attende solo il via libera dagli enti preposti”.

Ma non finisce qui. Ronzinante Teatro sarà presente e supporterà l’organizzazione del Beolco Festival, una rassegna voluta dagli abitanti della frazione olgiatese e supportata anche dal Comune di Olgiate, dove si assisterà a 2 monologhi, un concerto e uno spettacolo comico. Il calendario di questi appuntamenti è ancora in via di definizione ma si sa che dovrebbe partire sabato 27 giugno.

E, proprio per non farci mancare nulla, da fine agosto e durante la prima metà di settembre, sempre all’aperto e sempre nella sede di Novate, Ronzinante presenterà altri 3 spettacoli del proprio repertorio, con un calendario ancora in via di definizione.

“Tre mesi lontani dal palco erano decisamente troppi e non appena abbiamo potuto confrontarci seriamente” spiegano gli organizzatori “siamo tutti giunti alla medesima conclusione: qui ci si deve subito tornare a “rimpinzare” di teatro. Troppa la fame di palco e troppa la voglia di esibirsi per Merate e i tanti meratesi che non si sono dimenticati di quanto sia bello assistere ad uno spettacolo teatrale dal vivo.”

Per assistere agli spettacoli di “Io teatro, tu sedia” oltre a portarsi, appunto, la propria sedia, sarà obbligatoria la prenotazione via whatsapp o sms al 335 5254536 o al 349 1760843. Gli spettacoli si svolgeranno nelle serate di sabato dalle 21 e, in caso di pioggia, saranno rinviati al giorno successivo.

Per tutte le altre informazioni, soprattutto per le iscrizioni alle settimane di Campus Teatrale, si può da subito scrivere a info@ronzinante.org o chiamare il 335 5254536 o il 328 3530378.