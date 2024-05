Sabato il grande appuntamento del Coro San Giorgio con “Femminy_Love, si canta di donne”

In concerto con l’orchestra giovanile MusicAlmenno di Almenno S. Bartolomeo

L’evento si terrà sabato al Teatro ArteSfera di Valmadrera con inizio alle 21

VALMADRERA – Si avvicina il nuovo appuntamento musicale della rassegna “Metà del mondo son donne – La donna nella musica e nell’arte”, progetto del Coro San Giorgio realizzato con il sostegno della “Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus” Fondo Arti dal vivo.

“Femminy_Love, si canta di donne”, questo il titolo dell’evento in programma sabato 25 maggio, alle 21, al Teatro ArteSfera di Valmadrera al quale comparteciperà l’orchestra giovanile MusicAlmenno di Almenno S. Bartolomeo (BG) un viaggio attraverso la musica pop e non solo, con la scelta dei brani che è stata fatta cercando di cogliere nel panorama internazionale della musica alcuni brani che raccontano della forza della determinazione e della resistenza e resilienza delle donne.

In programma, solo per citare alcuni brani “I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free” interpretata da Nina Simone, “If I were a boy” (se fossi un ragazzo ) di Beyoncè “Immagine” di John Lennon e ancora “ Quello che le donne non dicono” e “ Gli Uomini non Cambiano” , il tutto con arrangiamenti scritti appositamente per coro e Orchestra da Stefano Aldeghi, Luca Belotti, Andrea Brignoli che si sono divisi il compito di preparare musicalmente la serata insieme a Gianmarco Aondio, direttore del Coro San Giorgio e di Francesco Mazzoleni direttore dell’ Orchestra Musicalmenno.

Stefano Aldeghi accompagnerà al pianoforte, mentre alcuni brani avranno come solisti Sonia Carminati, Katy Koskemies, Francesca Arrigoni, Noemi Corti, Alice Gnecchi, Ilaria Devizzi, Betty Mazzoleni e Liana Gualandi.

“Lo spettacolo musicale di Sabato sera sarà un’esperienza particolare – spiegano dal Coro San Giorgio – grazie anche alla collaborazione degli attori del Teatro Aleph che hanno preparato con noi lo spettacolo, un lavoro durato mesi vissuti con entusiasmo dai coristi e dagli orchestrali che si sono preparati su un repertorio completamente nuovo”.

L’orchestra Musicalmenno è una formazione molto giovane, l’età media dei componenti non arriva a trent’anni, la collaborazione tra il Coro San Giorgio e l’Orchestra Musicalmenno è ben salda da alcuni anni, a dicembre del 2022, con il coro st Maximilian di Monaco di Baviera avevano tenuto un concerto nella Herkulesalle della Residenz in occasione di un progetto benefico “Musica senza frontiere”, la sensibilità e lo spirito di iniziativa e collaborazione tra le due formazioni è ormai ben saldo.

Il concerto verrà riproposto anche a Nembro la sera dell’8 giugno all’ Auditorium Modernissimo alle ore 21 e a Terno d’Isola il 23 giugno al Teatro dell’Oratorio, appuntamento inserito nel calendario nazionale della Festa della Musica.

Singolare anche l’immagine scelta per la serata di Valmadrera, verrà utilizzata infatti l’opera realizzata dall’artista di Valmadrera Iris Dell’Oro pittura su porcellana vincitrice a Limoge in Francia, del primo premio all’esposizione dal tema, “La mia immaginazione” sguardo che l’artista ha creato così volitivo e deciso per immaginare un futuro in cui la forza delle donne valga di più.

Serata dunque da non perdere, l’ingresso è libero si inizia alle ore 21 sarà sicuramente un’esperienza musicale ed artistica inedita sul territorio, arte musica e creatività si incontrano, un progetto di ampio respiro artistico con la voglia e il desiderio di far vivere al pubblico una serata indimenticabile.