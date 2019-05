Salita ai due Giganti: serata/concerto promossa dal Centro Culturale Manzoni

La passione per la montagna incontra Johann Sebastian Bach

Una serata/concerto pensata da don Fabio Baroncini e Dario Benatti

LECCO – La passione per la montagna, la musica di Bach, e ancora il Petrarca dell’Ascesa al monte Ventoso: tre straordinari ingredienti per una serata/concerto che si annuncia a dir poco intrigante e curiosa.

Ancor più affascinante quando si consideri chi l’ha pensata in questi ultimi mesi: innanzitutto don Fabio Baroncini, 77 anni, il sacerdote lecchese di origini valtellinesi che da decenni è uno di principali riferimenti delle comunità, non solo lombarde, di Comunione e Liberazione, ed in particolare di quelle universitarie.

Con lui Dario Benatti, studi in chitarra e liuto presso i Conservatori di Milano e Piacenza, oggi docente dell’Università Cattolica, musicista e musicoterapeuta, alle spalle una intensa attività concertistica in Italia e all’estero, all’opera anche nell’èquipe riabilitativa dell’Associazione Elice di Milano valorizzando e applicando le qualità terapeutiche ed educative della musica.

Dall’amicizia e dalle riflessioni dei due è nata “Salita ai due Giganti. Cosa accade quando la passione per la montagna incontra Johann Sebastian Bach”: una serata/concerto di musica dal vivo, letture e riflessioni che si terrà sabato 25 maggio alle ore 21 presso la Sala Conferenze di Confindustria in via Caprera 4 a Lecco (ingresso libero).

Lo spettacolo è promosso dal Centro Culturale Alessandro Manzoni e dalla Compagnia delle Opere di Lecco in collaborazione con l’Associazione Elice.