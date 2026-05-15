Salone del Libro, il lecchese Roberto Formenti tra i vincitori del premio letterario “Futura”

Lo scrittore di Osnago premiato a Torino con il racconto “L’orologiaio degli abissi” nell’iniziativa promossa da Regione Lombardia e Fondazione Mondadori

Oltre 400 autori hanno partecipato al concorso “Futura. Raccontare la Lombardia”: selezionati 26 racconti pubblicati nell’antologia presentata al Salone Internazionale del Libro.

LECCO – C’è anche il lecchese Roberto Formenti tra i 26 vincitori di “Futura. Raccontare la Lombardia”, il premio letterario promosso da Fondazione Mondadori e sostenuto da Regione Lombardia per valorizzare giovani scrittori e scrittrici tra i 18 e i 35 anni.

Formenti, originario di Osnago, è stato premiato con il racconto “L’orologiaio degli abissi”, selezionato insieme ad altri 25 testi pubblicati nell’antologia “Futura. Raccontare la Lombardia”, presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino.

La premiazione si è svolta ieri, giovedì 14 maggio, a Torino alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, del rappresentante dell’Associazione Italiana Editori Fabio De Giudice, del giornalista e scrittore Pierluigi Panza e del direttore generale della Fondazione Mondadori Paolo Verri.

Al concorso hanno partecipato oltre 400 autori provenienti da tutta la Lombardia. I 26 racconti vincitori sono stati raccolti in un’antologia presentata in occasione della 38ª edizione del Salone del Libro.

Tra i testi selezionati anche “Il Resegone” del monzese Edoardo Izzo, mentre nella classifica delle province più rappresentate Milano e il suo territorio guidano con sei premiati, seguite da Brescia con quattro.

L’iniziativa punta a promuovere una nuova generazione di autori attraverso racconti capaci di descrivere territori, luoghi e identità della Lombardia contemporanea.