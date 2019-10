Sbaang… a Olginate arriva il primo color party

Sabato 12 ottobre il primo color party a Villa Sirtori

Un’iniziativa nell’ambito dei progetti Workstation e Prendiamoci Cura di Noi

OLGINATE – Nella bella cornice di Villa Sirtori arriva Sbaang – Color Party. Dalle 15 alle 24 di sabato 12 ottobre, nell’ambito dei progetti Workstation e Prendiamoci Cura di Noi, una rete di associazioni giovanili composta da Consulta Giovani, L’Isola della Stupidera, Che Bordello e Sbanda Brianza organizza, in collaborazione con il comune di Olginate, una festa aperta a tutti all’insegna dell’arte e della creatività.

Fulcro e filo conduttore dell’evento è quello del colore, sviluppato dai giovani promotori grazie all’utilizzo di svariati linguaggi propri delle arti figurative. Si comincia dalle ore 15 con l’inaugurazione della mostra Vernice Freska, in cui saranno esposte le opere di Mipam, giovane e poliedrico creativo del territorio che realizza interventi di street art in spazi e strutture pubbliche ma anche lavori digitali, illustrazioni, fumetti e sculture.

Andrà ad affiancare le opere di Mipam Nuove Prospettive, l’esposizione delle tavole che compongono sei progetti artistici di riqualificazione urbana del sottopasso di via Marconi, elaborati da Kerolina Fraise, Marrone, Crop, Ingo e Steone: altrettanti street artist provenienti dalla Brianza e dal Lecchese che in questi mesi h​anno lavorato alle bozze andando a conoscere e analizzare il contesto olginatese e riflettendo sul rapporto fra urbanistica, valorizzazione dell’ambiente e della qualità della vita delle persone.

Proprio sulla scia di queste riflessioni, il pubblico che prenderà parte all’evento sarà invitato a esprimere, mediante votazione, il proprio gradimento rispetto alle proposte presentate, così che la scelta del progetto da realizzare possa essere realmente condivisa e pubblicamente vissuta.

Nel pomeriggio verrà inoltre realizzato un live painting su pannello a cura degli artisti coinvolti nelle attività. Il tema scelto dai giovani della Consulta è quello dell’ecosostenibilità e del rispetto dell’ambiente: i disegni saranno così uno strumento di sensibilizzazione su un tema di grande attualità.

Dalle 21 fino alle 24 i giovani potranno divertirsi con il Fluo Party con Dj set a cura di Andre Dell’Art, Lario Abbestia e Asto che animerà la serata con musica, body painting e coloratissimi gadget.

Per i più giovani e per le famiglie, dalle ore 15.30 sarà allestito uno spazio bambini animato da L’isola della Stupidera con giochi e attività creative mentre, a partire dalle ore 18, l’Associazione coinvolgerà tutta la cittadinanza in una caccia al tesoro nel parco della villa e per le vie del paese.

Sempre alle 18 inizierà l’aperitivo curato dall’Associazione Che Bordello con musica e giochi organizzati dai ragazzi della Consulta Giovani. Durante tutta la durata dell’evento il ristoro sarà garantito dalla presenza del servizio food truck.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito di Prendiamoci cura di noi, un progetto di sviluppo di dinamiche di welfare comunitario nel Polo Territoriale della Valle San Martino che mette in connessione istituzioni locali, scuole, cooperative sociali, associazioni, gruppi, minori e famiglie facendo rivivere i “luoghi” come spazi di comunità in cui sviluppare forme di aggregazione, socialità e buon utilizzo del tempo libero. Il progetto valorizza le buone esperienze di cittadinanza attiva e animazione sociale del territorio promuovendo ascolto, dialogo, comunicazione positiva fra le comunità e gli enti.

Il ricavato dell’evento verrà utilizzato per la realizzazione di nuovi progetti e eventi sul nostro territorio.