Scuola. Opera d’arte collettiva in mostra al liceo artistico “Medardo Rosso”

L’esposizione artistica si intitola “25XI25 Tracce”

Presentata sabato 22 novembre, aperta fino al 28 novembre

LECCO – È stata presentata sabato 22 novembre alle 14.30 nell’Auditorium del liceo artistico “Medardo Rosso” la mostra collettiva “25XI25 tracce”, creata nell’ambito del progetto di rete “Scuole contro la violenza sulle donne” in occasione della “ Giornata Internazionale contro la violenza di genere”.

Il progetto, realizzato dalle sei classi seconde del liceo – sotto la supervisione dei docenti Daniela Chiuppi, Stefania Fumagalli, Paola Galbiati e Cristina Princigalli – è un percorso installativo no-site specific a carattere collettivo e si compone di elaborati visivi di varia natura: fotografie, video, opere pittoriche, opere plastiche, assemblage; ogni lavoro è stato pensato come una narrazione per immagini svolta attraverso l’uso di oggetti comuni che raccontano episodi di vita quotidiana; a volte impercettibilmente, a volte più chiaramente, le opere disvelano l’accadere di avvenimenti irreparabili.

Ad accogliere il pubblico all’ingresso del percorso è presente un “Memento mori” che vuole ricordare la genesi di questa ricorrenza attraverso la riproduzione di una traccia archeologica delle tre sorelle Mirabal, uccise il 25 novembre 1960 e divenute simbolo di lotta e liberazione.

La mostra è aperta fino al prossimo 28 novembre e visitabile dalle ore 15 alle 17.30.