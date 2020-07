“Senti Come Suona”, ecco la seconda postazione musicale lungo l’Adda

Inaugurata oggi la seconda postazione di “Senti Come Suona”

Un nuovo ‘palco’ da strada e musica libera nel rispetto delle misure anti-Covid

LECCO – C’è qualcosa di inedito tra Ponte Nuovo e Ponte Vecchio: un luogo della città dove è possibile fare musica dal vivo rispettando le norme di sicurezza ed evitando assembramenti tra il pubblico.

E’ il progetto “Senti Come Suona” che prosegue festeggia la sua seconda tappa. Lunedì, una pausa pranzo decisamente speciale ha incorniciato l’inaugurazione della seconda postazione, lungo la passeggiata sull’Adda.

L’iniziativa, lanciata dal musicista Stefano Fumagalli insieme al creativo Marco Menaballi, consiste nel localizzare alcuni angoli della città e ‘tracciare’ le posizioni per gli artisti e per il pubblico, opportunamente distanziate, per garantire spettacoli e concerti preservando la sicurezza per chi si esibisce e per gli spettatori.

“Stiamo seguendo il corso del fiume – racconta Stefano Fumagalli – poco piu di una settimana fa abbiamo inaugurato la prima postazione, sulle gradinate della Malpensata, la prossima settimana la terza al Parco di Pescarenico”.

Il simbolico ‘taglio del nastro’ di lunedì è stato scandito della poesie di Simone Savogin accompagnato dalle improvvisazioni musicali di Stefano Fumagalli insieme a Mauro Gnecchi alla batteria e Lello Colombo al sax.