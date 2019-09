Si alza il sipario sulla decima edizione di Caffeine

Oggi, nella sede di Acel Energie, la presentazione

Spettacoli e laboratori dal 14 settembre al 12 ottobre

LECCO – “La danza può essere un’ottima compagna di vita per tutti”. Così Filippo Ughi, direttore artistico della Compagnia Piccoli Idilli, ha presentato la 10^ edizione di Caffeine – Incontri con la danza.

La rassegna internazionale di danza contemporanea e teatro danza prenderà il via il 14 settembre e, fino al 12 ottobre, abiterà ville e luoghi più belli della Brianza con spettacoli.

“Tra le novità di quest’anno i laboratori gratuiti, aperti a tutti, con particolare attenzione alla famiglie e agli Over 60, con insegnanti qualificati provenienti da tutta Europa e capaci di rimetterci in contatto con la nostra fisicità, condividendola con gli altri e portandola in scena senza imbarazzi e pudori”.

“In questi dieci anni della rassegna Caffeine – continua Ughi – abbiamo l’orgoglio di aver creato un pubblico e una tradizione che nel territorio non c’era per questo tipo di linguaggio. E, come al solito, attraverso gli spettacoli cercheremo di offrire anche spunti di riflessione”.

Acel Energie, anche per questa edizione, ha deciso di affiancare la rassegna come main sponsor: “Ci teniamo che manifestazioni di questo tipo vengano ripetute e migliorate – ha detto il presidente Giovanni Priore -. Caffeine ha incontrato, incontra e incontrerà il successo di pubblico che merita e noi offriamo il nostro appoggio”.

“Un grazie ad Acel che continua a credere nel valore della cultura – ha detto Irene Alfaroli, consigliere provinciale. La rassegna, infatti, fa parte della “rete teatrale provinciale”: “Questa rassegna si conferma un mix di arte corporea d’autore per rendere più invitante la partecipazione di un pubblico ampio e differenziato, con eventi a Villa Greppi di Monticello e nei comuni di Robbiate, Lomagna, Osnago, Montevecchia, Usmate Velate e con uno spettacolo presso l’istituto Viganò di Merate”.

Alla presentazione di oggi pomeriggio, martedì, presso la sede di Acel Energie, ha partecipato anche Antonella Cagliani, assessore del comune di Robbiate: “Siamo contenti di poter ospitare più eventi di questa rassegna. Questi spettacoli ci hanno sempre dato fonti di riflessione e, proprio per questo, dobbiamo ringraziare la Compagnia Piccoli Idilli”.

IL PROGRAMMA DELLA DECIMA EDIZIONE DI CAFFEINE