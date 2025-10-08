Si è alzato il sipario sulla 9^ edizione Festival Nazionale di Teatro Città di Merate

Sabato scorso è andato in scena il primo appuntamento del festival organizzato da Ronzinante

Risate e divertimento con il musical “Che pasticcio Mrs Peach”. Prossimo spettacolo il 19 con un vibrante omaggio a Matteotti

MERATE – Si è alzato sabato scorso, 4 ottobre, il sipario del Festival “Città di Merate”, la rassegna teatrale giunta alla sua nona edizione e divenuta un appuntamento immancabile per la stagione culturale meratese.

Ad esibirsi sul palco dell’Auditorium comunale “Giusi Spezzaferri” la Compagnia della Lira di Casamassima, in provincia di Bari, con il bellissimo musical “Che pasticcio Mrs. Peach”, ambientato agli albori del Novecento a Bibury, piccolo villaggio nel sud dell’Inghilterra, rinomato in tutta la contea per la sua pasticceria. Una storia avvincente e piena di sorprese che ha divertito e appassionato il pubblico che ha potuto per la prima volta gustarsi la visione, all’interno del Festival, di un musical.

Sul palco si sono distinti Gianmarco Volza nel ruolo dell’ossequioso Oliver; Eleonora Capobianco nei panni della simpatica Mrs. Mary White; Sara Mosca, l’algida e severa Mrs. Peach; Chiara Falagario nel ruolo della giovane e fresca Sophie e Sara Tomasicchio che ha interpretato la roboante Mrs. Tracy Brown. Alla regia lo stesso autore dello spettacolo, il giovane Alessandro Iacovelli che con dovizia e maestria, coadiuvato dal vocal coach e tecnici di scena, ha realizzato uno spettacolo fluido, evitando cali di tensione, con un utilizzo di luci, scenografie e coreografie decisamente valido.

“Siamo veramente felici di questa partenza col botto per il nostro Festival” commentano gli

organizzatori di Ronzinante. “I commenti e i complimenti ricevuti dagli spettatori all’uscita dello spettacolo hanno confermato la bontà della nostra scelta e siamo certi che, con gli altri spettacoli in cartellone, riusciremo a replicare il successo di questa prima serata”.

Il Festival, realizzato con il patrocinio del Comune di Merate e dell’Unione Italiana Libero Teatro e il contributo del Fondo Ambiente e Cultura della Fondazione Comunitaria Lecchese, proseguirà domenica 19 ottobre alle 17.30 con lo spettacolo “Diecigiugnoventiquattro” di

Giancarlo Loffarelli, messo in scena dall’associazione Le Colonne di Sezze, in provincia di Latina. Ambientato a Roma nel 1924, il dramma mette in scena gli ultimi giorni della vita di Giacomo Matteotti, ricostruendone, in un avanti e indietro nel tempo, il percorso politico e le motivazioni del rapimento e della sua uccisione. Tutto è raccontato dal punto di vista della domestica di casa Matteotti, Anna, una donna del popolo che rappresenta un vero e proprio “personaggio-coro”. Con lei, unico personaggio creato dall’autore, quattro personaggi storici, ovvero Giacomo Matteotti, la moglie Velia Ruffo, Filippo Turati e Giuseppe Modigliani.

I posti rimasti sono davvero pochi (meno di dieci), quindi prenotare è consigliato. Lo si può fare scrivendo a prenotazioni@ronzinante.org o inviando un whatsapp al 3355254536.