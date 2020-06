Si lavora alla Festa della Musica, sarà tra i primi eventi (di nuovo) ‘live’ in provincia

Il 21 giugno torna la Festa della Musica che, salvo nuove restrizioni, avrà il suo concerto

Un solo palco a Olginate e una trasmissione “on line” con video e interviste

OLGINATE – L’emergenza Coronavirus ha creato grande incertezza ma non ha fermato i preparativi e così la Festa della Musica, celebrata in tutto il mondo nella data del 21 giugno, tornerà nel lecchese con la sua seconda edizione.

L’evento, portato a Mandello su spinta dell’associazione Concertando, ha dovuto comunque fare i conti con le misure anti-contagio previste per le manifestazioni pubbliche, costringendo gli organizzatori a scelte difficili:

“Il progetto iniziale di questa seconda edizione prevedeva, non più diversi palchi collocati in zone diverse di Mandello così’ come avvenuto lo scorso anno, ma due palchi dove concentrare le esibizioni degli artisti in due città diverse della nostra provincia: Mandello e anche Olginate che ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa – spiega Giuseppe Martinelli, presidente di Concertando – in queste settimane abbiamo cercato una location adatta in entrambi i comuni per svolgere la manifestazione seguendo le normative specifiche in questo periodo di emergenza sanitaria, quindi con accessi controllabili, per effettuare il controllo della temperatura corporea, e contingentabili”.

“A Mandello – prosegue Martinelli – l’unico luogo adatto poteva essere il lido, ma un evento di questo tipo poteva creare affanni ulteriori ai gestori, che dovranno già far fronte alle nuove misure previste nella gestione della stessa struttura. A Olginate invece c’è una location ideale, Villa Sirtori, e grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale e l’associazione dei commercianti ‘Olginate del fare’, ci stiamo preparando per realizzare lì l’evento. Un unico palco, quindi, con posti a sedere distanziati per il pubblico, incrociando le dita che non arrivi un nuovo stop dal Governo alle manifestazioni con pubblico”.

Nel frattempo si è messa in cantiere una seconda iniziativa che animerà la Festa della Musica: un palco ‘virtuale’, un programma on line con interviste, esibizioni e video musicali che saranno trasmesse in diretta social. “La sede fisica di questa iniziativa sarà a Lecco – spiega Martinelli – ci siamo confrontati con Marco Staccioli, presidente dell’Associazione per la Festa della Musica, che quel giorno si collegherà con noi dalla Valle dei Templi di Agrigento dove si svolgerà il concerto di Paolo Fresu”.