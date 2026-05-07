“Silenzio innaturale”: all’ospedale Manzoni la presentazione del libro di Irene Battaglia sul periodo Covid

In Aula Magna un incontro pubblico promosso da ANMIG e ASST Lecco tra letture, testimonianze e riflessione sul periodo del Covid-19

Appuntamento giovedì 14 maggio alle 18

LECCO – Si terrà giovedì 14 maggio alle 18, presso l’Aula Magna dell’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco, la presentazione del libro “Silenzio innaturale” (New Press Edizioni, 2026) di Irene Battaglia, con la prefazione della giornalista Giovanna Botteri.

L’iniziativa, aperta al pubblico fino a esaurimento posti, è promossa da ANMIG Lecco–Modena (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra) in collaborazione con ASST Lecco e AUSL Modena, con il patrocinio delle istituzioni locali di Lecco e Modena.

L’incontro sarà coordinato dal giornalista Gigi Riva e proporrà un dialogo tra parole e testimonianze. Le letture dell’attore Dario Sansalone daranno voce ad alcuni brani del volume, a partire dall’introduzione firmata da Giovanna Botteri.

Il libro affronta in forma narrativa e riflessiva l’esperienza della pandemia da Covid-19, interpretata come un momento di forte impatto collettivo e umano. Al centro del confronto anche il contributo di diverse figure istituzionali e sanitarie, tra cui il professor Domenico Squillace, la dottoressa Stefania Piconi e il cappellano Don Raffaele Anfossi.

Per il direttore generale di ASST Lecco Marco Trivelli, l’iniziativa rappresenta “un’occasione preziosa per fermarsi a riflettere su una fase che ha segnato profondamente le nostre vite”, sottolineando il valore della memoria condivisa e del dialogo con la cittadinanza.

Anche i presidenti ANMIG di Lecco e Modena, Mauro Bonfanti e Adriano Zavatti, evidenziano come il volume proponga una riflessione sulle fragilità e sulle responsabilità emerse durante l’emergenza sanitaria, invitando a custodire la memoria di quel periodo come patrimonio collettivo.