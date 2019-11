Simone Savogin chiude la rassegna “Giù dal Muro”

Attesi anche il giornalista di “Internazionale” Andrea Pipino e la studiosa Liza Candidi

Ultima settimana di iniziative per la rassegna promossa dal Consorzio brianteo Villa Greppi in occasione dei 30 anni dalla caduta del muro

OSNAGO – Si avvia alla conclusione “Giù dal muro”, rassegna storico culturale promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi in occasione del trentesimo della caduta del muro di Berlino. Il ricco programma di iniziative prevede per la grande chiusura uno spettacolo tra poesia e improvvisazione di e con Simone Savogin, campione italiano di poetry slam. E poi gli incontri con il giornalista di Internazionale Andrea Pipino e con la studiosa Liza Candidi, attesi per parlare rispettivamente dei nuovi nazionalismi europei e degli spazi di memoria nella Berlino post Muro.

A Osnago il giornalista Pipino

Il cartellone ha ancora in serbo tre appuntamenti, a partire da quello fissato per giovedì 7 novembre alle 21, nella Sala Civica Sandro Pertini di Osnago. Ospite della rassegna sarà Andrea Pipino, giornalista responsabile delle pagine europee del settimanale Internazionale e autore del libro “Nazionalismi”. Un volume, quest’ultimo, che, attraverso sei interviste a intellettuali, storici, scrittori e politologi di altrettanti paesi (Ungheria, Polonia, Croazia, Austria, Romania e Russia) approfondisce il fenomeno dell’emergere di movimenti nazionalisti e ultraconservatori.

Liza Candidi ospite a Veduggio con Colzano

Due, invece, gli appuntamenti fissati proprio in occasione della ricorrenza precisa della caduta del Muro di Berlino: il 9 di novembre. Attesa per le 16.30, nella sala civica della biblioteca di Veduggio con Colzano, la studiosa Liza Candidi, dottore di ricerca in antropologia, berlinese d’adozione e autrice del libro “Spazi di memoria nella Berlino post socialista”. Attraverso questo volume, l’autrice esplora le diverse espressioni di memoria della Ddr presenti nella capitale, i loro sviluppi e le modalità di relazione reciproca. Un viaggio nel cuore cicatrizzato della Berlino unita.

A Cassago lo spettacolo di Simone Savogin

Alle 21 invece appuntamento in sala consiliare a Cassago per lo spettacolo che dà il titolo all’intera rassegna e che ha per protagonista Simone Savogin, pluricampione italiano di poetry slam nonché finalista di Italia’s Got Talent 2019. Una serata, quella di Cassago Brianza, tra improvvisazione e narrazione, dedicata proprio alla sera del 9 novembre del 1989. Con i suoi versi e le sue rime, il poeta porterà così in scena l’atmosfera di una nottata storica, immergendo il pubblico nelle emozioni indescrivibili di chi ha vissuto quei momenti e quell’aria di cambiamento. La rassegna Giù dal muro è curata dal consulente storico del Consorzio Villa Greppi Daniele Frisco e che ha già portato in numerosi comuni brianzoli una carrellata di eventi di livello, dall’incontro con il musicista e scrittore Massimo Zamboni a quello con lo scrittore e saggista Francesco M. Cataluccio. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.