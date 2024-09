Sistema bibliotecario lecchese: al via “Boooks”, una sfida di lettura

Una sfida di lettura rivolta agli utenti delle biblioteche a partire dai 15 anni

LECCO – Il sistema bibliotecario del territorio Lecchese, con le sue 68 biblioteche associate e il sostegno di Acinque, main sponsor dell’iniziativa, promuove “Boooks”, una sfida di lettura rivolta agli utenti delle biblioteche a partire dai 15 anni.

La sfida, che si svolgerà dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025, consiste nel leggere 30 libri, seguendo le 30 “missioni” stabilite dal regolamento per raggiungere tre diversi traguardi. Ogni traguardo raggiunto darà diritto a un premio: bronzo per chi leggerà almeno 10 libri, argento per 20 libri e oro per chi completerà 30 libri.

Tutti i libri dovranno essere presi in prestito da una delle biblioteche del sistema bibliotecario: a ogni partecipante verrà consegnato un passaporto dove verrà apposto un timbro per ogni libro letto. Maggiori dettagli nel regolamento allegato.

Per tenere traccia delle letture fatte, è possibile iscriversi alla sfida in biblioteca e ritirare il passaporto che andrà riconsegnato al termine della sfida.