Sospesi oltre le nubi: Mauro Lanfranchi vince il concorso dell’Orobie Film Festival

Un altro premio di prestigio per il fotografo lecchese. La cerimonia ieri a Bergamo

“Un bellissimo mare di nubi che improvvisamente si è trasformato in una suggestiva cascata di nebbie”

LECCO – Un nuovo concorso fotografico ha visto protagonista il nostro Mauro Lanfranchi. Nella mattina di ieri, 31 gennaio, in sala Galmozzi a Bergamo si è svolta la premiazione del concorso fotografico di Orobie Film Festival, il network di eventi dedicati alla montagna e ai suoi territori. Spirit of the mountain promuove tre concorsi, uno fotografico, uno cinematografico e uno dedicato ai racconti di montagna intitolato a Walter Bonatti.

“La mia immagine ‘Sospesi oltre le nubi’ ha vinto il prestigioso concorso – racconta Mauro Lanfranchi -. Per me è stata una grande soddisfazione aver vinto questo ambito premio. All’evento ha partecipato un numeroso pubblico qualificato. Oltre a me, sono stati premiati numerosi personaggi legati alla montagna, da affermati scrittori, a registi e scrittori. E’ stato un evento veramente ben organizzato e sono molto contento che la mi immagine sia stata molto apprezzata”.

Mauro Lanfranchi ha realizzato l’immagine che è stata premiata in vetta alla Grignetta dove si era recato per immortalare il tramonto: “C’era un bellissimo mare di nubi che improvvisamente si è trasformato in una suggestiva cascata di nebbie. Ciliegina sulla torta due alpinisti apparsi sulla cresta Segantini che si stagliavano sullo sfondo. A volte, un po’ di fortuna non guasta”.