Sound of Lecco: piacciono gli eventi musicali ai Piani d’Erna

Ecco le immagini del grande debutto di O.P.E.R.A. in Erna

Due serate d’incanto, grazie alla musica classica, al canto lirico e alle sonorità elettroniche sperimentali

LECCO – Due serate d’incanto, grazie alla musica classica, al canto lirico e alle sonorità elettroniche sperimentali, sapientemente miscelate nel progetto musicale dell’estate lecchese Sound of Lecco, promosso dal Comune di Lecco con E507 Studio. Grande partecipazione all’evento inedito di sabato e sold out domenica, per un format che mescola natura e cultura e cha ha convinto lecchesi e non solo.

“La musica ha invaso i boschi di Erna e ha fatto risuonare le rocce del Resegone – commenta Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale – lasciando un piacevole ricordo in tutte le persone che hanno voluto regalarsi questa bellissima anteprima. Sound of Lecco infatti prosegue con i prossimi appuntamenti musicali già in programma in città ma anche con l’impegno a rendere più costante nelle diverse stagioni l’attenzione alla piattaforma di Erna per avvicinare artisti e natura, appassionati e neofiti, grandi e piccoli”.

Ad esibirsi entrambe le serate il tenore, la soprano e i musicisti di Milano Classica insieme a Broke One, produttore affermato a livello europeo (sabato) e il giovane e popolare SLVR, al secolo Alessandro Silveri (domenica).