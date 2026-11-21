Il progetto espositivo è stato presentato venerdì sera all’Officina Badoni. Immagini, documenti e testimonianze per il settantesimo anniversario della tragedia

Quattro alpinisti bloccati sulla parete nord dell’Eiger, due lecchesi e due tedeschi: nel 1957 la tragedia che segnò la storia dell’alpinismo. Nel 2027 una mostra ripercorrerà quei fatti

LECCO – Settant’anni dopo, la vicenda di Claudio Corti e Stefano Longhi torna al centro dell’attenzione con un progetto che punta a restituire alla storia una delle pagine più drammatiche e controverse dell’alpinismo lecchese. Si intitola Spider on the Eiger l’esposizione che il CAI Lecco intende realizzare nel 2027 presso Otolab di Lecco, in occasione del settantesimo anniversario della tragedia consumatasi sulla parete nord dell’Eiger, nelle Alpi svizzere.

Il progetto è stato presentato ieri sera, venerdì, negli spazi di Officina Badoni, in corso Giacomo Matteotti 7, a Lecco. L’incontro ha rappresentato l’occasione per illustrare le origini dell’iniziativa, il lavoro di ricerca e l’impostazione del percorso espositivo, che sarà costruito attraverso immagini, documenti, testimonianze e installazioni visive.

Dietro al progetto c’è anche la lunga ricerca di Bill Beech, regista inglese che si interessa alla tragedia dell’Eiger fin da quando aveva 16 anni. Una vicenda che lo ha accompagnato per decenni, anche per una singolare coincidenza: Beech e Claudio Corti erano nati entrambi il 18 giugno, rispettivamente nel 1944 e nel 1928. Il regista era arrivato a Lecco già una ventina di anni fa, con l’intenzione di ricostruire la storia e cercare la casa dell’alpinista lecchese. Inizialmente l’idea era quella di realizzare un film, progetto al quale aveva lavorato insieme ad Alberto Pirovano, vicepresidente generale del CAI. Dopo alcuni tentativi senza esito di coinvolgere possibili interlocutori, è maturata la proposta di una mostra. Un percorso avviato da oltre vent’anni e sviluppato concretamente negli ultimi otto, grazie anche alla collaborazione con Otolab.

La storia risale all’11 agosto 1957, quando quattro alpinisti rimasero bloccati sulla temibile Nordwand dell’Eiger. Due erano lecchesi, Claudio Corti e Stefano Longhi, feriti ed esausti, impossibilitati a proseguire la scalata. Gli altri due, i tedeschi Günter Nothdurft e Franz Mayer, continuarono invece verso la vetta, scomparendo poco dopo senza lasciare traccia.

Fu organizzata una spedizione internazionale di soccorso, ma soltanto Corti riuscì a salvarsi. Il corpo di Longhi rimase sulla parete per due anni, mentre intorno alla vicenda si svilupparono polemiche e interrogativi destinati a segnare a lungo la storia dell’impresa. A contribuire alla controversia fu anche il libro Il ragno bianco di Heinrich Harrer, nel quale la ricostruzione dei fatti alimentò ulteriormente le discussioni.

Nel 1961 furono ritrovati i corpi dei due alpinisti tedeschi. Nel frattempo, tuttavia, la figura di Corti era stata investita da sospetti e accuse riguardanti il suo comportamento durante la scalata. Una vicenda complessa, che negli anni ha continuato a suscitare dibattito e che, nonostante l’impegno di quanti si sono battuti per una ricostruzione dei fatti, non ha trovato una piena restituzione all’opinione pubblica.

È proprio da questa esigenza di approfondimento che nasce Spider on the Eiger. La mostra non si limiterà a ripercorrere la tragedia, ma intende offrire al pubblico gli strumenti per conoscere meglio una storia che appartiene alla memoria alpinistica lecchese e che ha avuto una risonanza ben oltre i confini locali.

Al tavolo dei relatori della presentazione erano presenti Alberto Benini, scrittore, bibliotecario ed esperto di storia dell’alpinismo; Alberto Pirovano, vicepresidente generale del Club Alpino Italiano ed ex presidente del CAI Lecco e dei Ragni di Lecco; Nicoletta Favaron, regista; Paola Frigerio, presidente del CAI Lecco; Paolo Colombo, consigliere del CAI Lecco; Paolo Dell’Oro, segretario generale della Fondazione Comunitaria del Lecchese; Pietro Corti, storico dell’alpinismo e scrittore; Rosa Valsecchi, dell’ufficio stampa di Otolab, e l’architetto Giovanni Rusconi, proprietario di Otolab.

L’appuntamento di Officina Badoni segna dunque il primo passaggio pubblico di un percorso che accompagnerà verso il 2027. L’obiettivo è riportare alla giusta dimensione storica una vicenda che, a distanza di sette decenni, conserva ancora un peso significativo nella memoria dell’alpinismo italiano e internazionale.

Foto di Giancarlo Airoldi