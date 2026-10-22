Stefano Bolotta presenta a Mandello il fumetto su Pietro Vassena

Sessanta tavole per raccontare l’impresa di Pietro Vassena, che nel 1948 raggiunse i 412 metri di profondità con il suo batiscafo C3

Venerdì 23 ottobre alle 21 nella sede della Sezione Alpini di Mandello del Lario

MANDELLO DEL LARIO – Mandello del Lario riscopre una delle figure più originali della storia lecchese attraverso il linguaggio del fumetto. Al centro del prossimo appuntamento della Rassegna di incontri 2026/2027, curata dall’Amministrazione comunale, ci sarà Pietro Vassena, l’inventore del lago di Como passato alla storia per aver portato il suo batiscafo C3 a una profondità di 412 metri nel 1948.

La serata è in programma venerdì 23 ottobre, alle 21, nella sede della Sezione Alpini di Mandello del Lario, in via alla Stazione. L’incontro sarà dedicato a “Il genio tornato dagli abissi”, una graphic novel di 60 tavole che ripercorre la vicenda umana e l’impresa di Vassena, raccontando la determinazione di un uomo deciso a realizzare un progetto che sembrava impossibile.

Il volume porta la firma di Stefano Bolotta, giornalista e sceneggiatore di Abbadia Lariana, che ha lavorato al progetto insieme agli artisti Gabriele Paoli e Nicola Madinelli, in collaborazione con la Scuola del Fumetto di Milano. Per Bolotta si tratta della prima sceneggiatura nel campo della nona arte, dopo un percorso professionale di oltre 25 anni nel mondo dell’informazione.

Nato a Lecco nel 1979, Bolotta lavora per giornali, televisioni e testate online. Giornalista professionista, è anche telecronista, speaker, youtuber e docente di corsi e laboratori di scrittura. Con Il genio tornato dagli abissi si confronta con il fumetto per raccontare una storia che intreccia innovazione, coraggio e identità territoriale.

Il protagonista è Vassena, inventore visionario che decise di costruire un sommergibile capace di spingersi dove nessuno avrebbe immaginato. Il risultato fu il C3, il piccolo batiscafo che nel 1948 raggiunse i 412 metri di profondità, consegnando il suo ideatore alla storia. La graphic novel ripercorre quell’impresa, mettendo al centro la tenacia e la capacità di credere in un progetto oltre i limiti considerati possibili.

A dialogare con l’autore sarà la professoressa Silvia Panizza. Al termine della presentazione, la Sezione ANA di Mandello del Lario offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti.

L’iniziativa è stata accolta con soddisfazione dall’assessore alla Cultura Doriana Pachera, che ha ringraziato l’autore per la disponibilità a partecipare alla rassegna comunale.

“Siamo davvero grati a Stefano Bolotta per aver scelto di essere presente nel nostro Comune con il suo ultimo libro. Il suo lavoro ha il merito di riportare all’attenzione di tutti noi, e in particolare dei più giovani, attraverso il linguaggio del fumetto, la figura di Pietro Vassena: un personaggio chiave del nostro territorio, simbolo di visione, coraggio e determinazione. Ospitare questo incontro all’interno della nostra Rassegna significa valorizzare la memoria locale e far riscoprire una storia di genialità che appartiene a tutti noi. Ringraziamo sentitamente la sezione ANA di Mandello del Lario per la disponibilità e l’ospitalità”, dichiara Pachera.

La presentazione si inserisce nel programma degli incontri culturali promossi dal Comune, con l’obiettivo di valorizzare le storie e i protagonisti del territorio anche attraverso forme di narrazione capaci di avvicinare pubblici diversi.