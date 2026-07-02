Stéphane Brizé apre il Lecco Film Fest: “Siamo tutti qui riuniti attorno a un’idea comune di sacro”

Al Teatro della Società l’inaugurazione della 7^ edizione di un evento sempre più internazionale

“Che sguardo abbiamo noi sulle creature di questo tempo? E’ ancora possibile vedere il bene?”

LECCO – Un Teatro della Società gremito ha fatto da sfondo, oggi pomeriggio, all’inaugurazione del Lecco Film Fest 2026. L’intenso pomeriggio è cominciato con i saluti del sindaco di Lecco Filippo Boscagli che ha sottolineato come, per la città, ospitare questo evento “significa rinnovare un appuntamento che negli anni è diventato parte riconoscibile della nostra identità culturale”.

Il primo cittadino ha anche fatto un affondo sul tema di questa edizione, “Con tutte le sue creature”, dedicato a San Francesco: “Una riflessione viva sul presente che conferma la vocazione del Lecco Film Fest a essere molto più di una rassegna, ma uno spazio di incontro, dialogo e partecipazione in cui la città si riconosce e si apre a sguardi diversi. Questa è un’occasione preziosa di crescita culturale e bellezza condivisa, capace di valorizzare i luoghi della città, di rafforzarne il ruolo come spazi di accoglienza, relazione e visione, e di questo vi ringrazio”.

Gli interventi istituzionali sono proseguiti con il sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza che ha portato i saluti del presidente Attilio Fontana: “Lecco Film Fest genera attesa e curiosità nella nostra città e il titolo di quest’anno è particolarmente importante perché ci riporta subito a questo filo che vuol tenere assieme ‘l’universo che si squaderna’, un titolo che ci ricorda come anche il Lecco Film Fest è una creatura spontanea della volontà buona,. Questo titolo, infine, ci ricorda come il Lecco Film Fest sia nato sul terreno del confronto tra il sacro e profano e che, mettendo da parte un po’ di pregiudizi, è riuscito a produrre tanti spunti e suggestioni”.

La cerimonia è entrata nel vivo con l’intervento Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco Sondrio, associazione di categoria che promuove il Lecco Film Fest: “Oggi siamo qui a inaugurare una bellissima manifestazione nata 7 anni fa quasi per sfida ma che negli anni ha saputo consolidarsi, crescere e internazionalizzarsi. Il modo di questa manifestazione di diventare un punto di riferimento nell’universo del cinema è decisamente legato alle sue peculiarità e alla sua originalità. Il titolo di questa manifestazione parla anche al mondo delle imprese di oggi, un universo composto di tanti tasselli dove sono fondamentali gli aspetti della sostenibilità, della responsabilità sociale e della responsabilità nel senso più ampio del termine. E’ chiaro a tutti che l’uomo deve essere messo anche al centro delle imprese perché è la risorsa più importante”.

E, infine, il saluto di monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo che organizza l’evento e direttore artistico: “Nel suo Cantico delle Creature, scritto in punto di morte, San Francesco vede la bellezza, riconosce che c’è un disegno buono sul mondo, quello che Dio ha voluto imprimere sulle opere che ha creato. Ogni cosa buona abita il mondo anche se, intorno a lui, tutto sembra essere negativo. Da quelle parole nasce il titolo della nostra manifestazione che contiene quel ‘sue’ perché vuole raccogliere tutte le creature, in cui ci mettiamo anche noi, ma anche le creature dell’arte e del cinema che animeranno questi giorni del Lecco Film Fest. Questa sera ascolteremo tanti interventi, ciascuno con il proprio linguaggio, il proprio sguardo, la propria sensibilità per porci la stessa domanda, una provocazione: che sguardo abbiamo noi sulle creature di questo tempo? E’ ancora possibile vedere il bene davanti a tante immagini di violenza? C’è ancora il bene? In questi quattro giorni vi chiedo di provare a conservare un’immagine, un’esperienza, un dialogo, una film, una sequenza per provare a riflettere su questa domanda. L’augurio che faccio a tutti noi è che al termine di questa esperienza torniamo a casa capaci di innalzare un inno di lode perché il bene esiste e bisogna essere solo capaci di vederlo”.

Uno dopo l’altro si sono susseguiti gli interventi dell’artista Velasco Vitali, autore anche quest’anno dell’immagine che caratterizza l’evento, e di Elena Di Raddo, docente di Storia dell’arte contemporanea, Università Cattolica del Sacro Cuore. Spazio anche alla performance teatrale “Francesco polvere di Dio. La rivoluzione di uno sguardo”, spettacolo scritto diretto e interpretato da Riccardo Tordoni; Paolo Ceccarelli, chitarra e Simona Bianchi, canto.

Quindi spazio a Stéphane Brizé, pluripremiato regista francese che, con la sua presenza, ha dato una svolta internazionale a questa edizione del festival. Il noto regista ha cominciato il suo intervento con una notazione calcistica che ha strappato applausi: “Devo dire una cosa fondamentale: per me una Coppa del Mondo senza la nazionale italiana non è una vera Coppa del Mondo. Cosa sta succedendo… il Paese che ha avuto grandi imperatori, il Paese della Ferrari, del Rinascimento, dello Spritz Campari non ha una squadra ai Mondiali? Per la prossima Coppa del Mondo bisognerà che monsignor Davide Milani interpelli il suo superiore chiedendogli di fare qualcosa…”.

Poi il clima si è fatto più serio e il noto regista ha raccontato dell’incontro con monsignor Milani al Festival di Venezia per poi entrare nel vivo del tema del festival: “In un mondo estremamente polarizzato, in un mondo che fa guerre, in un mondo in cui alcuni governanti hanno definito le fondamenta del bene e del male, trovo un vero segno di speranza e apertura che dei responsabili della Chiesa accolgano e onorino opere laiche che osservano proprio quel mondo mettendolo in discussione insieme alla nostra umanità a volte inadempiente Prendersi il tempo di osservare il mondo attraverso i libri, le opere teatrali e naturalmente i film che ci accomunano in questo festival è un modo per abitare il nostro mondo, è un invito a guardare la dignità di ciascun individuo quale che sia il suo posto all’interno dell’ordine sociale: un festival di cinema come quello di Lecco ci offre la possibilità di guardare il mondo e coloro che lo abitano, sia che siamo laici, sia che siamo religiosi. Io credo profondamente che siamo tutti e tutte qui riuniti attorno a una idea comune di sacro”.

Dopo questo intervento molto potente, la cerimonia si è avviata alla chiusura con la proiezione de “Il poverello di Assisi” (Enrico Guazzoni, 1911, 16′), primo film su San Francesco della storia del cinema, con le musiche originali del M° Rossella Spinosa, eseguite dal vivo e l’introduzione di Gianluca Arnone, della Rivista del Cinematografo. Quindi spazio all’incontro con la famosa conduttrice televisiva Simona Ventura, e con il giornalista e scrittore Giovanni Terzi.

Il programma di venerdì 3 luglio

Ore 11.30 – Cinema Nuovo Aquilone

Proiezione de L’ottavo giorno

A seguire, incontro con la regista Sabrina Varani

Modera Giulia Lucchini, Rivista del Cinematografo

Ore 14.30 – Cinema Nuovo Aquilone

Omaggio a Stéphane Brizé

Il percorso continua con la proiezione di In guerra

A seguire, MASTERCLASS del regista

Modera Federico Pontiggia, Rivista del Cinematografo

Ore 17.15 – Cinema Nuovo Aquilone

Proiezione di Agnus Dei

Presenta Massimiliano Camaiti, regista

Modera Valerio Sammarco, Rivista del Cinematografo

Ore 18.00 – Piazza XX Settembre

Presentano il loro libro Sammy. Una vita da abbracciare

Amerigo Basso, Laura Lucchin, genitori di Sammy Basso, e Chiara Pelizzoni, giornalista

Modera Francesca Fialdini, giornalista e conduttrice televisiva

Ore 18.45 – Piazza XX Settembre

Cinematografo Incontra

Olivia Musini, produttrice

Modera Gian Luca Pisacane, Rivista del Cinematografo

Consegna del PREMIO LUCIA alla produttrice

Ore 19.30 – Piazza XX Settembre

Cinematografo Incontra

Giorgio Pasotti, attore, registra, sceneggiatore

Modera Marta Cagnola, giornalista e speaker di Radio24

Ore 21.00 – Piazza Garibaldi

Portobello episodi 1 e 2

Presentano Marco Bellocchio, regista e sceneggiatore

e Lino Musella, attore

Modera Valerio Sammarco, Rivista del Cinematografo

Ore 23.00 – Lido Olivedo di Varenna

Metropolis (Fritz Lang) + Davide “Boosta“ Dileo

Non un concerto, non una sonorizzazione, non un DJ set. Ascoltare Metropolis è una sessione d’ascolto in cui la poetica visiva di Metropolis di Fritz Lang diventa lo spazio dentro cui far collidere musica classica contemporanea, elettronica e techno. Lang non viene accompagnato: è il campo gravitazionale. Il pubblico non guarda un film con la musica sopra, ma attraversa un ambiente sonoro dove l’immagine del 1927 e il suono di oggi si riconoscono come la stessa domanda – cosa resta di umano dentro la macchina.