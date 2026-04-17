Storie segnate da dolore e possibilità di rinascita, il tema del perdono al centro di una serata

Appuntamento martedì 21 aprile alle 21 all’Istituto Maria Ausiliatrice con dialogo guidato da don Walter Magnoni

Nell’occasione sarà presentato il libro “Cento ripartenze/2” di Giorgio Paolucci

LECCO – Una riflessione sul perdono a partire da storie segnate da dolore e possibilità di rinascita. È questo il tema al centro della serata in programma a Lecco in occasione della presentazione del libro “Cento ripartenze/2” di Giorgio Paolucci.

L’incontro metterà a confronto due testimonianze dirette, accomunate da esperienze

drammatiche. Da una parte Mattia, condannato a trent’anni di carcere per omicidio quando era appena maggiorenne e che, durante la detenzione, si è laureato all’Università Bocconi, trovandosi oggi in affidamento ai Servizi sociali del Comune di Milano.

Dall’altra Carolina, madre di Lorenzo, morto a 18 anni dopo essere stato colpito alla gola durante un litigio con un coetaneo.

A guidare il dialogo sarà don Walter Magnoni, docente di Etica sociale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e parroco della Comunità pastorale Beata Vergine di Lourdes (Acquate, Olate, Bonacina), promotore dell’iniziativa insieme al Centro Culturale Alessandro Manzoni.

Le storie dei protagonisti sono raccolte nel volume di Paolucci, pubblicato da edizioni Itaca, che propone testimonianze di persone che hanno attraversato momenti difficili trovando una possibilità di ripartenza. L’autore, già vicedirettore ed editorialista del quotidiano “Avvenire”, sarà presente alla serata.

L’appuntamento è fissato per martedì 21 aprile alle ore 21 presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di via Caldone 18 a Lecco, con ingresso anche da via Marsala per il parcheggio.