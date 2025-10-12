Successo per il concerto del “Quartetto Suonare Suonare” alla chiesetta di S. Dionigi a Cernusco

Il concerto di musica classica è organizzato dalle associazioni ProMontevecchia e SINAPSI di Cernusco Lombardone

CERNUSCO LOMBARDONE – Si è tenuto nella serata di venerdì 10 ottobre nella Chiesetta dei SS Dionigi e Lorenzo a Cernusco Lombardone un magnifico concerto di musica classica organizzato dalle associazioni ProMontevecchia e SINAPSI di Cernusco Lombardone.

L’evento è inserito nella Rassegna “Valcurone in Musica” promossa con il contributo della Fondazione Comunitaria Lecchese e dell’azienda Ulteria di Cernusco. Questo progetto, patrocinato dalle amministrazioni di Cernusco, Missaglia e Montevecchia, nasce con lo scopo di proporre e diffondere la buona musica, attraversando differenti territori e generi musicali, consci dell’importanza culturale e sociale che la musica, e l’arte in generale, esercitano sugli individui e sulle comunità.

Ad introdurre la serata le presidenti dei due sodalizi, Laura Scaccabarozzi e Vessela Nikolova, seguite dagli interventi del Sindaco di Cernusco, Gennaro Toto, e del consigliere con delega alla Cultura, Gerardo Biella. Presenti anche la vice sindaco di Missaglia, Donatella Diacci e l’assessore di Montevecchia Nicoletta Palmieri.

Il parroco don Stefano Rocca ha inserito questo concerto nelle manifestazioni in occasione della festa patronale. Protagonisti della serata i musicisti del “Quartetto Suonare, Suonare”, costituito da affermati musicisti, docenti della omonima Scuola di Musica di Cernusco Lombardone: Paolo Corneo al pianoforte e continuo, Giuseppe Giani al clarinetto, Pierantonio Merlini alla tromba e Domenico Riu al trombone. Note, melodia e armonia sono state il cuore di un programma raffinato con pezzi di Telemann, Purcel, Bach, Vivaldi e Handel.

Il bis ha regalato una magistrale interpretazione della musica di Morricone tratta dalla colonna sonora del film Nuovo Cinema Paradiso. Complice la bravura degli artisti, l’elegante arrangiamento dei brani e la suggestiva cornice della chiesa il concerto ha riscosso un grande successo ed entusiasmo tra gli spettatori. Il prossimo appuntamento della rassegna sarà dedicato alla musica Jazz e si terrà in novembre alla casetta di Montevecchia.