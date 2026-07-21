Successo per il FAI Day a Introbio: oltre 80 visitatori alla scoperta dei tesori della Valsassina

Grande partecipazione all’iniziativa organizzata dal Gruppo FAI Giovani di Lecco

Visite a Villa Migliavacca, al Piccolo Museo dell’Elettricità e alla Chiesa di San Michele

INTROBIO – Oltre 80 visitatori hanno partecipato al FAI Day che si è svolto sabato 18 luglio a Introbio, confermando il crescente interesse per il patrimonio storico e culturale della Valsassina. L’iniziativa, promossa dal Gruppo FAI Giovani della Delegazione FAI di Lecco, ha accompagnato cittadini e visitatori alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi del paese.

Il percorso ha fatto tappa a Villa Migliavacca, oggi sede del Municipio, al Piccolo Museo dell’Elettricità e alla Chiesa di San Michele, offrendo ai partecipanti un viaggio tra arte, storia e memoria del territorio.

L’ottima partecipazione rappresenta un segnale importante per la valorizzazione di un patrimonio spesso poco conosciuto, ma ricco di valore storico e culturale, che iniziative come il FAI Day contribuiscono a far riscoprire.

La Delegazione FAI di Lecco ha voluto ringraziare il sindaco di Introbio, Silvana Piazza, per aver reso possibile l’apertura straordinaria di Villa Migliavacca, consentendo ai visitatori di accedere a uno degli edifici simbolo del paese.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Franco Selva, fondatore del Piccolo Museo dell’Elettricità, che nel corso della sua vita professionale ha raccolto strumenti, documenti e oggetti oggi custoditi nel museo. Una collezione che racconta l’evoluzione dell’elettricità e rappresenta una preziosa testimonianza della storia industriale e sociale della Valsassina.

Parole di apprezzamento anche per il professor Marco Sampietro, studioso della storia e dell’arte valsassinese, che ha accompagnato i visitatori con approfondimenti e racconti, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza.

In occasione dell’iniziativa, la Delegazione FAI di Lecco ha inoltre rilanciato la candidatura del Piccolo Museo dell’Elettricità al censimento nazionale “I Luoghi del Cuore FAI”, invitando cittadini e appassionati a sostenerlo con il proprio voto.

L’obiettivo è valorizzare un museo che custodisce una parte significativa dell’identità della Valsassina e contribuire a far conoscere un patrimonio che merita di essere preservato e promosso.