Successo per il “gemellaggio culturale” tra Lecco e Paderno Ponchielli

Domenica 21 settembre la delegazione del comune di Paderno Ponchielli ha visitato Maggianico

Un itinerario tra ville storiche, musica e memorie condivise

LECCO – Una giornata all’insegna della musica, della cultura e della memoria ha unito domenica 21 settembre Lecco e Paderno Ponchielli, paese natale del compositore Amilcare Ponchielli. Una delegazione di cittadini, guidata dal sindaco Cristiano Strinati, è arrivata a Maggianico per visitare i luoghi tanto amati dal Maestro, in un ideale “gemellaggio culturale” tra le due comunità.

La mattinata è iniziata a Villa Ponchielli, dove Maria Sacchi – assessore ai Lavori pubblici e al Patrimonio del Comune di Lecco – e i volontari delle associazioni locali hanno accolto gli ospiti. Grazie al loro impegno, lo scorso giugno villa e parco hanno riaperto dopo quasi trent’anni di abbandono. Alla visita hanno partecipato anche la pronipote del Maestro, Maria Antonietta Ponchielli, e lo studioso Pierluigi Locatelli.

Il gruppo ha percorso i viali e i sentieri del parco, tornati visibili grazie a un graduale lavoro di pulizia. Molta emozione hanno suscitato il laghetto con il rustico neomedievale e la grotta “alla Ludwig”, simboli del legame della proprietà con Teresina Brambilla – moglie di Ponchielli – e con la famiglia Gerosa Crotta, che in seguito la conservò.

Dopo una tappa nelle sale al piano terra della villa, la delegazione si è spostata a Villa Gomez. Qui il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e Anna Molinari hanno accolto i visitatori. Molinari ha raccontato la storia dell’edificio, restaurato negli anni Ottanta e oggi sede della Scuola civica di musica “Giuseppe Zelioli”. Nell’auditorium i maestri Massimo Borassi al pianoforte e Alessandro Saccomani all’oboe hanno eseguito un brano concertato da Ponchielli, regalando un momento di intensa suggestione.

Il programma è proseguito con un pranzo conviviale al Monastero del Lavello. Nel pomeriggio la delegazione ha visitato Casa Ghislanzoni, dimora degli avi del librettista dell’Aida. Grazie alla famiglia Invernizzi, i partecipanti hanno ammirato ambienti monumentali e decorazioni di pregio, un patrimonio unico del panorama lecchese.

La giornata si è chiusa a Maggianico con una merenda semplice sotto il portico della casa, alla presenza anche del parroco don Giovanni Giovannoni. In questa occasione il Comune di Lecco, insieme alle associazioni del territorio, ha annunciato la prossima apertura al pubblico delle ville Ponchielli e Gomes. L’appuntamento è per domenica 12 ottobre 2025, con eventi artistici e musicali.

Un’iniziativa che rafforza il legame tra Lecco e Paderno Ponchielli nel segno della musica, della memoria e della valorizzazione del patrimonio culturale.